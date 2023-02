Ook een week na de aardbevingen worden nog mensen gered in Turkije

Precies een week na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië worden nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Maandagochtend is een veertigjarige vrouw gered nadat ze 170 uur had vastgezeten, meldt het Turkse Tele1

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Gezondheidsorganisatie WHO meldde zondagavond dat in Turkije en Syrië inmiddels ruim 35.000 dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. De Turkse autoriteiten melden dat in Turkije zeker 29.605 mensen bij de bevingen zijn omgekomen.

Volgens de WHO zijn in Syrië veel meer dodelijke slachtoffers dan eerder is gemeld. In het noordwesten, waar rebellen grote stukken grond in handen hebben, zijn zeker 4.500 mensen bij de bevingen om het leven gekomen. In de regio's die in handen zijn van de regering gaat het om ongeveer veertienhonderd doden