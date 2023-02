Van concerten tot kookboeken: zo zamelt Nederland geld in voor Turkije en Syrië

Overal in Nederland schieten hulpacties uit de grond om geld in te zamelen voor de honderdduizenden slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Hulpverleners beklemtonen dat vooral geld nodig is om ter plekke hulp te kunnen bieden. Hier een overzicht van de grootste en opvallendste initiatieven.

Nationale Actiedag op televisie

NPO, RTL en Talpa maken woensdag op de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije samen een programma over ramp. Deze wordt voornamelijk op NPO1 uitgezonden; de einduitslag van de actiedag is live te volgen bij zowel NPO, RTL als SBS6. In mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum wordt een belpanel met BN'ers opgezet.

Het gezamenlijke programma wordt gepresenteerd door presentatoren van de drie omroepen. RTL en SBS6 besteden binnen de eigen programmering ook ruim aandacht aan de actie voor Giro555. Ook op de radiozenders is uitgebreid aandacht voor de ramp.

Benefietconcert met Willeke Alberti en Douwe Bob

Theater De Philharmonie in Haarlem organiseert maandag een benefietconcert voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Onder anderen Willeke Alberti, Douwe Bob, Candy Dulfer, Ruben Hein en Cor Bakker treden die avond op in het theater. Jan Douwe Kroeske praat het concert aan elkaar. De opbrengst van de kaartverkoop en de horeca gaan volledig naar Giro555.

Rapper Murda zet crowdfunding op

De Nederlands-Turkse rapper Murda heeft via de website GoFundMe een crowdfunding opgezet. De opbrengst van de inzamelingsactie gaat voor een deel naar het Turkse Rode Kruis, waar de rapper in direct contact mee staat. Daarnaast wordt het bedrag gebruikt om essentiële levensmiddelen, zoals voedsel, naar Turkije te krijgen. Ook worden er slaapzakken verzonden. In een week tijd haalde hij 70.000 euro op.

Meral Polat organiseert drie benefietconcerten

Actrice en zangeres Meral Polat organiseert de komende week drie benefietconcerten. In de Meervaart in Amsterdam (dinsdag 14 februari), De Doelen in Rotterdam (vrijdag 17 februari) en Podium Mozaïek in Amsterdam (woensdag 22 februari). Onder andere Kovacs, Naaz, Warsim Aslan en Meral Polat zelf treden op. Fidan Ekiz en Jan Douwe Kroeske nemen samen de presentatie voor hun rekening.

Zangeres Karsu verkoopt kookboeken

Zangeres Karsu heeft met de voorverkoop van haar kookboek, Karsu's Kitchen Kookboek, al 150.000 euro opgehaald voor Turkije. Karsu maakte eerder bekend dat alle inkomsten van het boek naar Turkije gaan als noodhulp voor het door zware aardbevingen getroffen gebied. "Er is dringend behoefte aan onderdak, voedsel en medische zorg", beklemtoont de zangeres in een filmpje. " Meerdere familieleden van Karsu zijn overleden bij de ramp.

Tikkies op Utrecht Centraal

Een groep inwoners van Utrecht heeft met de Syrische gemeenschap een paar dagen op station Utrecht Centraal gestaan om reizigers te bewegen via een Tikkie geld te geven voor hulp aan de Syriërs die getroffen zijn door de aardbevingen. Op Facebook doet organisator Wim Datema verslag van de actie: "Zoveel pijn gezien. Maar ook zoveel menselijkheid en saamhorigheid." Het geld gaat onder meer naar de Witte Helmen, hulpverleners in Syrië. In een week tijd werd op deze manier 13.000 euro bijeengebracht voor Giro555.

Inwoners van Utrecht stonden met borden met daarop QR-codes bij Utrecht Centraal om geld in te zamelen. Foto: ANP

Veel scholen organiseren acties

De VO-raad meldde deze week dat heel veel scholen acties organiseren om geld in te zamelen voor Turkije en Syrië, ook omdat dit leerlingen helpt de ramp en de beelden die zij zien te verwerken. Bovendien zijn er veel leerlingen en medewerkers die familie, vrienden en bekenden hebben in het getroffen gebied. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Almelo, Deventer en Utrecht, steden met een grote Turks-Nederlandse gemeenschap. Met grote en kleine initiatieven wordt geld ingezameld: van flessen verzamelen tot de verkoop van taarten en Turkse lekkernijen.

Gemeenten geven euro per inwoner

Talloze gemeenten hebben een euro per inwoner gedoneerd aan Giro555. Het gaat volgens RTV Utrecht onder anderen om Amersfoort, Zeist, Soest, Oudewater en Utrecht. Eerder deze week kondigden ook Amsterdam, Rotterdam, Almelo en Maassluis al aan dit te doen. De steden willen op deze manier een bijdrage leveren aan de hulpverlening tijdens deze "uitzonderlijk grote ramp". Bovendien motiveren de gemeenten inwoners om zelf hulpacties op touw te zetten om geld in te zamelen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen