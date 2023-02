Dodental aardbevingen in Turkije en Syrië stijgt tot boven 25.000

Het aantal doden door de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 25.000. Turkije meldt zaterdag in totaal 21.848 doden en in Syrië is het aantal doden opgelopen tot ruim 3.500.

De beving in het zuiden van Turkije had een kracht van 7.8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Later vond nog een aardbeving plaats.

Vijf dagen na de verwoestende beving wordt de sfeer in het getroffen gebied steeds grimmiger. Reddingsacties zijn nog in volle gang, maar door toegenomen onveiligheid staken steeds meer landen hun reddingspogingen. Vanuit het rampgebied komen meldingen over confrontaties tussen gewapende plunderaars en de politie, waarbij ook geschoten is.