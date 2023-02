Meldingen over geweld in getroffen gebied Turkije, Nederlandse redders gaan door

Vijf dagen na de verwoestende aardbevingen in Turkije wordt de sfeer in het getroffen gebied grimmiger, merkt ook het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR. Oostenrijk en Duitsland kondigden zaterdag aan hun reddingsoperaties te onderbreken vanwege de toegenomen onveiligheid. Het Nederlandse team blijft zoeken naar overlevenden.

Vanuit het rampgebied komen meldingen over confrontaties tussen gewapende plunderaars en de politie, waarbij ook geschoten is. "We merken wel dat de sfeer op straat verandert", laat Jop Heinen van het Nederlandse team weten. USAR is net als de Duitsers en Oostenrijkers actief in het zwaar getroffen Hatay.

"We houden er rekening mee in onze werklocaties en tijden. We merken ook dat de aanwezigheid van een tolk bij iedere reddingsgroep echt van grote meerwaarde is om de situatie te duiden", zegt Heinen. Volgens hem is er op dit moment geen reden om eerder te stoppen, maar wordt in de gaten gehouden hoe de situatie zich ontwikkelt. "De veiligheid van het team staat voorop."