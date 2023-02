Syrische baby die aan navelstreng van overleden moeder is gevonden knapt op

De gezondheid van de baby die maandag onder het puin in Syrië gered werd terwijl ze nog aan de navelstreng van haar overleden moeder zat, is stabiel. Ze krijgt borstvoeding van de vrouw van de ziekenhuisdirecteur in de Syrische stad Afrin, schrijft de BBC . De oudoom van baby Aya heeft zich gemeld om de zorg over te nemen zodra ze uit het ziekenhuis ontslagen wordt.

De baby werd maandag na de aardbeving in Syrië en Turkije gered onder het puin in de Syrische plaats Jindires. Ze zat nog aan haar moeder vast met de navelstreng. Haar moeder was al overleden toen ze werd gevonden, net als haar vader en broers of zussen.

Aya wordt verzorgd in het ziekenhuis in Afrin. "Ze was er slecht aan toe toen ze hier maandag kwam", vertelt kinderarts Hani Marouf van het ziekenhuis tegen de BBC. De pasgeboren baby ademde amper en was afgekoeld. Ook had ze blauwe plekken en bulten. Inmiddels is haar toestand stabiel, laat Marouf weten.

Inmiddels heeft een oudoom van het meisje zich gemeld, schrijft The Guardian. Hij zal de zorg voor Aya overnemen zodra ze ontslagen is uit het ziekenhuis. Omdat zijn huis ook is verwoest door de aardbeving, leeft hij momenteel met zijn familie in een tent.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de aardbeving in Turkije en Syrië Blijf met meldingen op de hoogte

Tot haar ontslag uit het ziekenhuis zorgen ziekenhuismanager Khalid Attiah en zijn vrouw voor de baby. "Alsof het mijn eigen kind is", zegt Attiah tegen de BBC. Hij heeft zelf een dochter die vier maanden ouder is dan Aya. Zijn vrouw geeft beide kinderen borstvoeding.