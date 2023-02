Meer dan 22.000 doden: dit is de stand van zaken in het aardbevingsgebied

Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen naar meer dan 22.000. De kans dat er nog overlevenden onder het puin vandaan worden gehaald, wordt steeds kleiner. Ondertussen bevinden mensen zich mede door de lage temperaturen in erbarmelijke omstandigheden. Dit is de stand van zaken in het rampgebied.

In Turkije zijn inmiddels 18.991 doden geteld. In Syrië ligt dat aantal op zeker 3.384, met 1.347 doden in regeringsgebieden en 2.037 in gebieden die onder controle staan van de rebellen.

Overlevenden van de aardbevingen in Turkije en Syrië kunnen door de kou en sneeuw met nog een ramp geconfronteerd worden. Daarvoor heeft gezondheidsorganisatie WHO donderdag gewaarschuwd.

Volgens de WHO bivakkeren veel overlevenden nu in kleine tenten. Ook is er een gebrek aan water, elektriciteit en brandstof.

"Er is een reëel risico op een secundaire ramp, waardoor nog meer mensen schade kunnen oplopen als we niet met hetzelfde tempo en dezelfde intensiteit handelen aan de zoek- en reddingskant", zegt WHO-manager Robert Holden.

In zowel Turkije als Syrië is het kouder dan normaal. Zo zakte de temperatuur in de Syrische stad Aleppo dit weekend naar -3 en -2 graden, terwijl het rond deze tijd van het jaar meestal 2,5 graden is.

Kans op overlevenden in Syrië wordt steeds kleiner

Negentig uur na de aardbeving van maandag wordt de kans steeds kleiner dat mensen in Syrië levend onder het puin vandaan worden gehaald. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie de Witte Helmen, die zich inzet voor slachtoffers in het door rebellen gecontroleerde deel van Syrië.

Door het verstrijken van de tijd is volgens de organisatie een "kritiek punt" bereikt. Overlevenden kunnen het onder het puin steeds slechter volhouden, waardoor het dodental zal oplopen. "We hebben internationale hulp nodig", schrijft de organisatie op Twitter.

Nederlands reddingsteam zoekt vrijdag verder naar overlevenden

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat vrijdagochtend verder zoeken naar overlevenden in het rampgebied in Turkije. "Na een lange dag zoeken zijn al onze teamleden binnen", meldt USAR.

Donderdag vond het team geen overlevenden. Wel redden twee andere teams vijf mensen op basis van informatie van het Nederlandse reddingsteam.

De vier groepen reddingswerkers van het team worden vrijdag tegelijk ingezet in twee nieuwe gebieden in Hatay, dicht bij de grens met Syrië.