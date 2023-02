Al meer dan twintigduizend doden na aardbevingen in Turkije en Syrië

Het aantal bevestigde doden na de aardbevingen in Turkije en Syrië is donderdag opgelopen tot meer dan twintigduizend. Drie dagen na de ramp wordt gevreesd voor de levens van de mensen die nog vastzitten onder het puin.

In Turkije is het dodental het hoogst. Daar zijn 17.134 mensen als gevolg van de bevingen overleden. In dat land was ook het epicentrum. Bovendien komt er minder informatie uit het door oorlog verscheurde Syrië. Daar zijn nu minstens 3.300 mensen bij de aardbevingen omgekomen.