Al meer dan 16.000 doden door aardbevingen in Turkije en Syrië

Het aantal doden in Turkije en Syrië als gevolg van de zware aardbevingen van maandag is gestegen tot 16.035. Het aantal slachtoffers blijft flink oplopen. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden onder het puin wordt steeds kleiner.

In Turkije zijn volgens tellingen van de autoriteiten en hulpverleners zeker 12.873 mensen omgekomen. In Syrië staat het dodental op 3.162.

Onder de overledenen in Turkije zijn vier Nederlanders. Het gaat om de 26-jarige man Furkan Kazci uit Deventer en twee mannen en een vrouw uit Zutphen, melden de NOS en lokale media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de drie sterfgevallen nog niet bevestigen.

Uit heel Europa zijn hulptroepen naar het rampgebied gekomen. De hulpverleners proberen ook naar Syrië te komen, maar dat is lastig. Er is oorlog in het rampgebied en president Bashar Al Assad heeft een groot deel niet vrijgegeven voor hulptroepen.