Minstens 12.000 doden: dit is nu de stand van zaken in het aardbevingsgebied

Het dodental na de aardbevingen in Syrië en Turkije is inmiddels opgelopen naar minstens 12.000. Inmiddels zijn honderdduizenden goederen naar de rampgebieden gestuurd, en blijven reddingsteams bezig met het zoeken naar overlevenden. Dit is nu de stand van zaken in het bevingsgebied.

Woensdag heeft het Nederlandse reddingsteam USAR elf mensen en een hond gered.

"De reddingen motiveren de teamleden, maar er komt ook een hoop leed op het team af. Niet elke actie is succesvol en soms kan vanwege de eigen veiligheid niet op worden getreden", meldt USAR. "Dat heeft impact, dus er is nu en bij terugkomst uitgebreid aandacht voor nazorg."

Turkije werkt aan twee grensovergangen voor humanitaire hulp in Syrië

Om de stroom van humanitaire hulp in Syrië mogelijk te maken, werkt Turkije aan twee grensovergangen naar dat land. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu woensdag.

De schade aan de Syrische kant van de weg naar de Cilvegozu-grensovergang veroorzaakt problemen bij het leveren van hulp aan Syrië, zei hij. Die grenspoort is de enige door de Verenigde Naties gebruikte ader voor humanitaire hulp aan het door de rebellen gecontroleerde deel van Syrië. Door de schade aan de weg gaat de hulp moeizaam.

Een reddingswerker probeert kinderen onder het puin vandaan te halen in Syrië. Foto: AFP

Zeker drie Nederlanders omgekomen in bevingsgebied

Zeker drie Nederlanders zijn om het leven gekomen bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het gaat om een 26-jarige man uit Deventer en twee mannen uit Zutphen, melden de NOS en lokale media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de drie overlijdens nog niet bevestigen.

De man uit Deventer zou Furkan Kazci zijn. Het Deventer Centrum Moskee bevestigde zijn overlijden woensdag na berichtgeving van RTV Oost. Hoe en wanneer hij is overleden, is niet bekend.

De andere twee overledenen zijn de 87-jarige Hamis Köse en zijn 53-jarige zoon Yilmaz Köse. Dat bevestigt familie van de slachtoffers aan de NOS. Sal Köse, een andere zoon van Hamis Köse, wordt nog vermist. Ze waren in Turkije op zakenreis en familiebezoek, schrijft de Gelderlander. Ze verbleven in de Turkse plaats Antakya.

Overlevenden staan naast een speeltuin bij een ingestort gebouw in de Turkse stad Kahramanmaras. Foto: ANP

Nederlandse media in actie voor Turkije en Syrië

De NPO, RTL en Talpa maken volgende week woensdag 15 februari een gezamenlijk programma op de Nationale Actiedag voor slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Dat programma wordt op NPO1 uitgezonden. In mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum wordt een belpanel met BN'ers opgezet.