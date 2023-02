Nederlands hulpteam heeft inmiddels 11 mensen (en een hond) uit puin gered (gesloten)

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Nederlandse hulpteam USAR heeft in de Zuid-Turkse stad Hatay inmiddels elf mensen uit het aardbevingspuin gered. Ook een hond is levend onder de brokstukken vandaan gehaald, meldt de organisatie.

Woensdagmorgen stond de teller op zes geredde mensen. Daar zijn in de loop van de dag dus vijf mensen bijgekomen. "Het reddingswerk gaat onverminderd door: het team werkt in shifts, 24 uur per dag", benadrukt USAR.