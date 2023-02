Zeker drie Nederlanders omgekomen bij aardbeving in Turkije

Zeker drie Nederlanders zijn om het leven gekomen bij de aardbevingen in Turkije. Het gaat om een 26-jarige man uit Deventer en twee mannen uit Zutphen. Het ministerie van Buitenlandse zaken kan de drie overlijdens nog niet bevestigen.

De man uit Deventer is Furkan Kazci. Het Deventer Centrum Moskee bevestigde zijn overlijden woensdag na berichtgeving van RTV Oost . Hoe en wanneer hij is overleden, is niet bekend.

Volgens de voorzitter van de voetbalclub waar Kazci bij speelde, was de man in Kahramanmaras, een plaats in het rampgebied in Turkije. Hij zou samen met zijn neef in een gebouw zijn geweest dat als gevolg van de aardbeving instortte. De neef van Kazci zou levend onder het puin vandaan gehaald zijn.