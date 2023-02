Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor noodhulp aan Syrië

Nederland gaat Syrië steunen met 10 miljoen euro aan noodhulp. Met dat geld worden onder meer tenten, dekens, voedsel en water geregeld voor de Syriërs die door de aardbeving getroffen zijn.

Het geld gaat grotendeels naar fondsen van de Verenigde Naties (VN). Daarnaast wordt 3 miljoen euro besteed aan steun voor Nederlandse hulporganisaties in Syrië.

Volgens minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) is de hulpverlening voor Syrië ingewikkeld. Hulpverleners zijn zelf ook getroffen door de zware aardbeving. Ook heeft Nederland geen diplomatieke banden meer met Syrië.

"We zien allemaal de indringende beelden op televisie en ook het dodental dat met het uur oploopt", zegt minister Schreinemacher. "Turkije krijgt van alle kanten hulp, maar we mogen Syrië echt niet vergeten." Ze zegt hulporganisaties tegemoet te willen komen en er ook voor open te staan om de steun later nog uit te breiden.

Het geld komt nog boven op het bedrag dat is uitgegeven aan het Nederlandse zoek- en reddingsteam Urban Search and Rescue (USAR). Dat team is in Turkije aan het werk, grotendeels op kosten van het ministerie.

Het USAR-team levert in Turkije "echt heel belangrijk werk" en heeft ook mensen gered, zegt Schreinemacher. Vooralsnog is er geen sprake van dat zo'n team naar Syrië gaat. De organisatie komt alleen in actie op verzoek van de regering van een getroffen land. Daar hebben de Syriërs nog niet om gevraagd.