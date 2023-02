Dit is nu de stand van zaken rondom de aardbevingen in Syrië en Turkije

Het dodental na de aardbevingen in Syrië en Turkije blijft oplopen. Dinsdagavond waren er meer dan 7.800 doden gemeld. Reddingsteams blijven bezig met het opsporen van overlevenden, al wordt dat steeds lastiger. Dit is nu de stand van zaken in het bevingsgebied.

Het aantal mensen dat in Turkije is overleden is opgelopen tot 5.894, meldde de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. In Syrië kwamen zeker 1.932 mensen om het leven.

Daarmee stijgt het dodental heel snel. Wereldgezondheidsorganisatie WHO vermoedt dat het aantal nog fors gaat oplopen, omdat er nog heel veel mensen onder het puin liggen. Onder de overledenen zijn ook een partijgenoot van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en veertien familieleden van een medewerker van Defensie.

Tienduizenden anderen raakten gewond. In Turkije zijn al zeker achtduizend mensen onder het puin van ingestorte gebouwen vandaan gered. Zo'n 380.000 mensen zijn opgevangen in noodopvanglocaties als hotels en winkelcentra.

Verder zijn ruim zesduizend gebouwen compleet verwoest. Erdogan heeft de noodtoestand uitgeroepen in de getroffen provincies.

Zoektocht naar overlevenden wordt steeds lastiger

In het gebied zijn zo'n 30.000 hulpverleners actief. Dinsdag vertrok ook een Turks reddingsteam van 28.000 mensen.

Veel familieleden proberen via sociale media reddingsacties op gang te krijgen voor mensen die onder het puin bedolven zijn. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken worden al deze oproepen "verzameld en doorgegeven aan reddingsmedewerkers".

De reddingsacties worden steeds lastiger en de kans dat er nog overlevenden worden gevonden wordt almaar kleiner. Ook het winterse weer bemoeilijkt de zoekacties.

Het leger helpt bij de reddingsacties. Foto: ANP/EPA

Ook Giro555 geopend voor noodhulp

Het Rode Kruis opende dinsdag Giro 7244 om geld op te halen voor de slachtoffers. Binnen 24 uur werd al meer dan 2 miljoen euro opgehaald. Inmiddels is ook Giro555 geopend voor donaties.

"Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp", zegt Giro555.