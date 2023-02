In beeld Syrië en Turkije zoeken dag na aardbevingen naar overlevenden

De dodenaantallen in Syrië en Turkije als gevolg van de aardbevingen in het zuiden van Turkije blijven maar stijgen. Momenteel hebben de landen samen al bijna 7.500 doden gemeld. De verwachting is dat het aantal doden de komende uren verder zal oplopen. Ondertussen gaat de zoektocht naar overlevenden onverminderd verder. De nasleep van de ramp in foto's.

Reddingswerkers halen een vrouw levend onder het puin vandaan in de Turkse stad Kahramanmaras. Foto: AP

Luchtbeelden van Kahramanmaras maken de omvang van de ramp duidelijk. Foto: Reuters

Een vrouw treurt om de slachtoffers en de enorme schade in de Turkse provincie Hatay. Foto: ANP / EPA

Mensen kijken wat er over is van hun huizen. Foto: ANP/EPA

Hulpverleners vinden een levende vrouw onder het puin in het Turkse dorp Elbistan. Foto: AP

Een man draagt een meisje dat levend onder het puin vandaan is gehaald in Turkije. Foto: ANP/EPA

Reddingswerkers van de Witte Helmen dragen een lichaam weg in het Syrische dorp Azmarin in de provincie Idlib. Foto: AFP

Een bedekt lichaam ligt op straat. Op de achtergrond gaat het zoeken naar overlevenden voort. Foto: ANP/EPA

Een man treurt om het verlies van zijn dochter in het Syrische dorp Jindayris. Foto: AFP

Verderop wordt een meisje levend onder het puin gevonden. Foto: AFP

Inwoners van Jindayris zoeken naar hun bezittingen. Foto: AP

Mensen rijden langs ingestorte gebouwen in het zuiden van Turkije. Foto: ANP/EPA

Een vrouw wordt met een brancard uit een ingestort gebouw gedragen. Foto: Reuters

Een vader houdt de hand van zijn overleden dochter vast. Foto: AFP

Een moeder ziet hoe mensen zoeken naar overlevenden in de Turkse stad Gaziantep. Foto: Reuters

Met graafmachines wordt gezocht naar overlevenden in de Turkse stad Adana. Foto: AP

Mensen in Hatay geven elkaar een knuffel. Foto: Reuters

Syriërs graven een graf voor een aardbevingsslachtoffer in de stad Aleppo. Foto: AFP

Een Turkse man zit voor een ingestort huis. Foto: Reuters

Syriërs zoeken naar mensen onder de brokstukken van huizen. Foto: AFP

Mensen dragen de kist van een aardbevingsslachtoffer in de Turkse stad Diyarbakir. Foto: ANP/EPA

De muur van een huizenblok in Aleppo is volledig ingestort. Foto: AFP

Mensen dragen een gewonde vrouw weg in Diyarbakir. Foto: Reuters