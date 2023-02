Haluk Levent is een 54-jarige Turkse rockster. Maar de Turken houden niet alleen van hem vanwege zijn muziek. Hij heeft zich de laatste jaren namelijk ontpopt als een soort eenmans-Rode Kruis. Zo kreeg hij het onder meer voor elkaar om 33.000 bomen te planten na bosbranden en hielp hij slachtoffers van een aardbeving in 2020. Ook nu zet Levent zijn bekendheid weer in.

"Was ik nu maar een graafmachine, dan kon ik al deze brokstukken opruimen", schreef Levent in de nacht van maandag op dinsdag om 4.00 uur op Twitter. Slapen ging niet, want "anderen wachten op hulp".

Met zijn hulporganisatie Ahbap is hij in het aardbevingsgebied. Levent probeert samen met andere bekende sterren zoveel mogelijk geld en hulp in te zamelen voor de recente aardbeving in Turkije en Syrië.

Hij heeft in korte tijd al drieduizend containerhuizen geregeld, ervoor gezorgd dat mensen massaal geld doneren - inmiddels miljoenen euro's - en tientallen slachtoffers onder het puin vandaan gehaald met gerichte posts op Twitter. De Turkse FIOD en het handelsplatform Binance hebben op zijn aandringen een transparante cryptowallet aangemaakt voor cryptogelddonaties.

Door zijn staat van dienst bij eerdere rampen weet de bekende rockster ook andere bekenden mee te trekken in campagnes. Bij bosbranden, noodrampen, protesten van de vakbond, onrechtvaardigheid - het maakt niet uit. Levent is er telkens hoogstpersoonlijk bij om zijn steentje bij te dragen.

Vooral op Twitter is Levent een waar fenomeen onder de Turken. Hij wordt overal getagd met een hulpvraag. Zijn bereik werd zo groot, dat hij in 2017 zijn hulpstichting Ahbap oprichtte. Levent coördineert zijn hulpacties samen met lokale overheden en de nooddienst AFAD. Nu met de aardbeving is hij alweer een eenmans-Rode Kruis.

Haluk Levent met vrijwilligers van zijn hulpstichting Ahbap, bij een eerdere actie. Foto: Ahbap

Mensen taggen Levent vanonder het puin

Op Twitter deelde Levent dat hij met 650 vrijwilligers onderweg was naar het aardbevingsgebied. Een vrouw reageerde met een foto van haarzelf onder het puin: "Red mij." Hierna twitterden nog veel meer mensen onder het puin vandaan.

Weer anderen delen de locatie van hun familieleden onder het puin. "Kom hier helpen." Wanhopig taggen mensen Ahbap, Levent en de officiële rampendienst AFAD.

Eigen neefje overleed bij aardbeving

Levent deelde dinsdagochtend hoeveel tweets onder het puin vandaan zijn verstuurd: in totaal 35.171. Tientallen slachtoffers zouden zijn gered na de berichten van Ahbap-accounts.

Levents eigen neefje Berke Dönbak lag ook bedolven onder een gebouw. Via Twitter laat Levent dinsdag weten dat zijn neefje is overleden door de aardbeving. Berkes moeder is wel gered.

Mensen wensen Levent sterkte met het verlies en bedanken hem op Twitter wanneer iemand is gered. "De vader van mijn collega in Elbistan is gered vanonder het puin dankzij aanwijzingen van Ahbap", is te lezen in onderstaande tweet.

200.000 dollar van TikTok Türkiye

Al de hele dag door - net als bij eerder rampen - wist de rockster donaties van sterren en bekende bedrijven te vergaren. Ahbap en Afad ontvingen elk 100.000 dollar van TikTok Türkiye. Ook stromen donaties van bekende acteurs en voetballers, zoals Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz, binnen.

Levent is dinsdag in de Turkse stad Hatay en spreekt met gouverneurs van de getroffen gebieden. Dat kondigde hij maandag al aan met de dringende oproep aan ondernemers om containerhuizen te leveren. Vandaag twittert hij dat het is geregeld: drieduizend containerhuizen voor niets.

Met Levents acties en online berichten krijgen hulpbehoevenden aandacht en kunnen vrijwilligers eerder naar locaties waar dat snel nodig is. Het is nog altijd een race tegen de klok in het gebied. De eerste uren na een aardbeving zijn belangrijk.

'Ergste ramp die ik heb gezien'

Levent meldde zich bij de grootste rampen telkens in de frontlinie. Tijdens de bosbranden in de zomer probeerde hij met man en macht mee te helpen om ze te blussen en slachtoffers bij te staan. Aardbevingen maakte hij van dichtbij mee. In 2020 was Levent in de Turkse stad Elazig na een beving met een kracht van 6.8. Ook hielp hij in 2011 in de stad Van na een aardbeving met een kracht van 7.2.

De laatste aardbevingen zijn volgens Levent van een andere orde. "Ik heb zoveel rampen gezien, maar ik heb nog nooit een ramp als deze meegemaakt. Iedereen belt. Iedereen heeft wel een familielid en broer onder het puin."

"Vraag me in de toekomst naar deze dag. Ik heb nog nooit zo'n dag meegemaakt in mijn leven. Zelfs als ik het vergeet te schrijven, herinner me er dan aan dat ik dit als boek ga uitgeven."

Levent is vaak ook kritisch op de overheid. Hij coördineert zijn hulpacties met de lokale overheden en de nooddienst AFAD, maar windt zich ook op. De overheid laat steken vallen in de bouwsector, en er zijn te veel niet-specialisten aanwezig. Over corrupte aannemers, die onveilig materiaal gebruiken in de bouw, schrijft hij: "Op een dag zullen jullie worden vervolgd."

Puin in de Turkse stad Kahramanmaras. Foto: ANP

Inspiratie voor anderen

Als bekende die zijn bereik inzet in tijden van nood inspireert Levent ook anderen. Ahmet Sonuc, een Turkse YouTuber die bekend is onder de naam Jahrein, riep ook op om te doneren aan Ahbap. Darren Watkins Jr. - als Ishowspeed een van de best bekeken YouTube-streamers ter wereld - zag die oproep en zamelde geld in voor Ahbap en de nooddienst AFAD.

Ook Oguzhan Ugur raakte geïnspireerd door Levent. Ugur is zelf muzikant en heeft een goed bekeken praatprogramma in Turkije. Net als Levent gebruikt hij Twitter inmiddels als een eenmanshulpdienst. Hij vliegt Levent dinsdag achterna met vrijwilligers.

Socialemediabereik is Levents graafmachine rond deze aardbeving.