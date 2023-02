Voormalig Vitesse-speler Atsu levend onder puin vandaan gehaald in Turkije

Voormalig Vitesse-speler Christian Atsu is dinsdag na de aardbevingen in Turkije levend onder het puin vandaan gehaald. De 31-jarige Ghanees raakte maandag bedolven in Hatay, een van de getroffen steden. Hij ligt nu met verwondingen in het ziekenhuis, bevestigt de Ghanese voetbalbond na berichtgeving van Turkse media.

Portugese media meldden maandagavond al dat Atsu levend onder het puin vandaan was gehaald. Dat nieuws werd toen niet bevestigd. Dinsdagochtend citeerden Turkse media Hatayspor-woordvoerder Mustafa Özat, die bij Radyo Gol had gezegd dat Atsu levend gevonden is en naar het ziekenhuis is gebracht.

Ook het Turkse persbureau DHA kwam daarna met het nieuws, dat inmiddels is bevestigd door de Ghanese voetbalbond. "Christian is met succes onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Hij wordt momenteel behandeld. Laten we blijven bidden voor Christian." Het is niet bekend welke verwondingen Atsu heeft en hoe ernstig ze zijn.

Er waren sinds maandagmiddag grote zorgen over Atsu, die sinds september vorig jaar voor Süper Lig-club Hatayspor speelt. Zijn ploeggenoten Kerim Alici, Burak Öksüz en Bertug Yildirim werden al levend onder het puin vandaan gehaald. Alleen Hatayspor-directeur Taner Savut zou nog niet gevonden zijn.

Hatay ligt in Oost-Turkije, niet ver van de grens met Syrië. De stad ligt in de provincie Kahramanmaras, waar het epicentrum van de aardbeving lag. Inmiddels is het dodental in Turkije en Syrië opgelopen tot meer dan 4.300.

Christian Atsu speelde in het seizoen 2013/2014 voor Vitesse. Foto: Getty Images

Atsu speelde in het seizoen 2013/2014 bij Vitesse

Atsu speelt sinds september vorig jaar voor Hatayspor, waarvoor hij zondag tegen Kasimpasa in de laatste minuut als invaller nog het winnende doelpunt maakte (1-0). Hij stond jaren onder contract bij Chelsea, waarvoor hij nooit een wedstrijd speelde.

De Engelse topclub verhuurde Atsu in het seizoen 2013/2014 aan Vitesse. In dienst van de Arnhemmers kwam de aanvaller tot 28 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde.

Atsu speelde tot dusver zestig interlands voor Ghana en maakte daarin tien goals. Hij was er met zijn land bij op het WK van 2014 en werd een jaar later uitgeroepen tot beste speler van de Afrika Cup.