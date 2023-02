Giro 7244 haalt 1,2 miljoen euro op na aardbeving in Turkije en Syrië

Delen via E-mail

Op Giro 7244 is tot nu toe bijna 1,2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat meldt een woordvoerder van het Rode Kruis dinsdag.

Giro 7244 is maandag geopend na de zware aardbeving die Turkije en Syrië die ochtend had getroffen. Maandagavond bleek dat er ruim 700.000 euro op het gironummer was gestort.