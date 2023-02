Reddingswerk in Turkije en Syrië ging 's nachts door, maar met slecht weer

De reddingswerkzaamheden in Turkije en Syrië na de zware aardbevingen zijn in de nacht van maandag op dinsdag volop doorgegaan. De reddingswerkers kregen daarbij hulp van meerdere landen, maar de zoekacties naar overlevenden werden wel bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden in het gebied.

Turkije en Syrië werden in de nacht van zondag op maandag om 4.17 uur opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7.8. In het daaropvolgende etmaal werden in beide landen nog vele zware naschokken en een nieuwe beving met een kracht van 7.7 gemeten. De recentste zware naschok vond afgelopen nacht rond 4.30 uur in het midden van Turkije plaats en had een kracht van 5.6.

Het natuurgeweld heeft vele slachtoffers geëist. Ruim een dag na de eerste aardbeving staat het aantal dodelijke slachtoffers op 4.361, van wie 2.921 in Turkije en 1.440 in Syrië. Vele duizenden mensen raakten gewond. Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde dat het aantal doden de komende week flink kan stijgen omdat de reddingsacties nog in volle gang zijn.

Afgelopen nacht werd onder het puin volop gezocht naar overlevenden. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Turkse stad Osmaniye gingen reddingswerkers aan de slag in de stromende regen, zag een verslaggever van de BBC.

Inwoners van het Turkse Hatay schuilen voor de regen. Foto: AFP

Overlevenden buiten in de vrieskou

De reddingsteams hebben de afgelopen uren hulp gekregen vanuit meerdere landen, waaronder Nederland. De omstandigheden rondom het reddingswerk zijn zwaar, legt VN-medewerker El-Mostafa Benlamlih uit aan persbureau Reuters. "De infrastructuur is beschadigd, de wegen die we gebruikten voor humanitair werk zijn beschadigd, we moeten creatief zijn in hoe we bij de mensen kunnen komen... maar we werken hard."

Veel mensen durven vanwege de kans op naschokken niet in een gebouw te slapen. Op foto's is te zien hoe mensen de nacht op straat of in auto's hebben doorgebracht.

Maar de temperaturen daalden in de nacht van maandag op dinsdag naar het nulpunt. In de zwaar getroffen Turkse stad Gaziantep blijft het ook de komende nachten nog vriezen. Dat maakt de benarde situatie voor de mensen in het rampgebied nog slechter.

De komende dagen wordt in het rampgebied naast meer regenval ook sneeuw verwacht.