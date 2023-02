Dodental aardbevingen Turkije en Syrië stijgt naar ruim 3.800

De dodentallen als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn in de afgelopen uren gestegen naar ruim 3.800 mensen. De verwachting is dat het aantal doden verder zal oplopen.

Reddingswerkers zijn ondanks de slechte weersomstandigheden hard aan het werk om slachtoffers te zoeken en ze onder het puin te halen.

Op Twitter zijn verschillende beelden te zien van de drukke wegen rondom de aardbevingsgebieden in Turkije. De mensen die weg willen van het aardbevingsgebied in het Nurdagi-district, maken van dezelfde wegen gebruik als de hulporganisaties.

Hierdoor is een grote opstopping in het verkeer ontstaan. Meerdere mensen zitten vast in hun auto en kunnen geen gebruik maken van hun telefoons.

Nederlandse reddingswerkers zijn in Adana geland

Ondertussen gaan de zoek- en reddingsacties verder. Het Nederlandse reddingsteam USAR is inmiddels met 65 mensen en acht reddingshonden geland in de Turkse stad Adana.

Reddingswerkers halen een slachtoffer onder het puin vandaan in de Turkse stad Adana. Foto: ANP

Een vrachtvliegtuig met daarin materieel met een gewicht van 15 ton is nog onderweg. Deze gereedschappen moeten de reddingswerkers helpen om mensen te zoeken onder het puin.

Het Nederlandse reddingsteam wordt waarschijnlijk ingezet op de aardbevingsgebieden waar ook reddingswerkers van Rusland, Israël, Frankrijk, Spanje en Italië aan het werk zijn.

Ruim 700.000 euro binnen via Rode Kruis-giro

Op Giro 7244 is inmiddels ruim 700.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie heeft Giro 7244 eerder maandag geopend.

Het Rode Kruis helpt mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt voor eerste hulp, voorziet ambulances van mensen, en vervoert slachtoffers naar het ziekenhuis. Ook vangt de organisatie mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt met dekens, tenten, catering en mobiele keukens.

Naast het Rode Kruis, zijn tientallen Turks-Nederlandse organisaties maandagavond bijeengekomen om een hulpactie te coördineren. Ze willen contact opnemen met onder meer het Rode Kruis om te vragen hoe ze slachtoffers nog meer kunnen helpen.

"De situatie is extra lastig omdat het momenteel koud is in het gebied. Er ligt op veel plekken sneeuw en er zijn zware stormen. Daardoor is het lastig om hulpteams en -goederen op locatie te krijgen", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Aardbeving komt in Syrië bovenop een oorlog

Aan de andere kant van de grens is het noordwesten van Syrië zwaar getroffen door de beving. De ramp komt bovenop een oorlog, die het land al ruim tien jaar verscheurt. Hierdoor is er minder informatie over de dodentallen vanuit Syrië beschikbaar.

De Irakese Rode Kruis stuurt goederen naar de rampgebieden in Syrië. Foto: ANP