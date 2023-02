Nu ruim 3.500 doden in Syrië en Turkije door aardbevingen, vrees voor veel meer

De dodenaantallen in Syrië en Turkije door de aardbevingen in het zuiden van Turkije blijven maar stijgen. Momenteel hebben de landen samen al ruim 3.500 doden gemeld. De verwachting is dat het aantal doden de komende uren verder zal oplopen. Ondertussen gaat de zoektocht naar overlevenden onverminderd voort.

De eerste aardbeving vond afgelopen nacht plaats in de buurt van de Turkse stad Gaziantep en had een kracht van 7.8. Daarna volgden nog 120 naschokken, waaronder een nieuwe aardbeving van 7,5.

Het officiële dodental in Turkije staat momenteel op 2.316. De Turkse regering meldde maandag aan het begin van de avond ook al ruim 13.200 gewonden. In Syrië overleefden zeker 1.270 mensen de ramp niet. Meer dan 2.000 mensen raakten gewond.

In Turkije zijn ruim 5.600 gebouwen ingestort. De Turkse rampenbestrijding heeft bijna 10.000 hulp- en reddingswerkers naar de getroffen gebieden gestuurd. Daarnaast helpen ruim 3.500 militairen mee bij de grote reddingsoperatie. Het winterse weer bemoeilijkt het zoeken.

Ook uit het buitenland komt hulp. Volgens de rampenbestrijdingsdienst hebben 62 teams uit 50 landen hun hulp aangeboden. Daaronder is ook een Nederlands zoek- en reddingsteam, dat maandagavond met het vliegtuig vertrok naar Turkije.

Aardbeving komt in Syrië bovenop een oorlog

Aan de andere kant van de grens is het noordwesten van Syrië zwaar getroffen door de beving. De ramp komt bovenop een oorlog, die het land al ruim tien jaar verscheurt.

Een deel van het rampgebied is in handen van de regering. Daar vielen tot nu toe zeker 570 doden. De noordwestelijke hoek van Syrië staat onder controle van de door Turkije gesteunde oppositie. Vanuit dat gebied zijn zeker 700 doden gemeld.

In steden die in handen zijn van de Syrische regering is onder meer het Syrische Rode Kruis actief, zoals in het zwaar getroffen Aleppo. In het gebied waar de rebellen de baas zijn, is (internationale) hulp verlenen een stuk moeilijker. Bovendien is de gezondheidszorg er gebrekkig door de oorlog en een tekort aan geld.

Ziekenhuizen in het gebied hadden maandag te maken met een constante stroom aan gewonden. Die konden ze lang niet allemaal aan, zo zagen verslaggevers van persbureau AP. Een Britse arts vertelt over een tekort aan beademingsmachines in het ziekenhuis waar hij werkt in de stad Idlib. Volgens de dokter dwingt hem dat te kiezen over wie de kans krijgt om te overleven en wie niet.

Ervaring uit de oorlog met ingestorte gebouwen

Volgens Stichting Vluchteling is het getroffen gebied in Syrië voor hulporganisaties moeilijk toegankelijk vanwege "geweld door gewapende groeperingen". In het gebied dat buiten de controle van de overheid valt, is wel de vrijwillige reddingsorganisatie Witte Helmen actief. Die reddingswerkers gebruiken hun ervaring uit de oorlog met ingestorte gebouwen om mensen onder het puin vandaan te halen.

In het noordwesten van Syrië wonen zo'n 4,2 miljoen mensen, van wie velen in grote tentenkampen. Volgens internationale hulporganisaties zal de aardbeving de humanitaire crisis in het land alleen maar verergeren. Ook zullen er naast de oorlogsvluchtelingen nog meer mensen ontheemd raken, vrezen de organisaties.

Ook aan de Turkse kant van de grens wonen honderdduizenden vluchtelingen, vaak in slecht onderhouden huizen. Organisaties als VluchtelingenWerk Nederland maken zich grote zorgen over hun situatie.