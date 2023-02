Rode Kruis opent Giro 7244 voor slachtoffers van aardbevingen Turkije en Syrië

Het Rode Kruis begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Mensen kunnen geld doneren via Giro 7244, meldt de hulporganisatie.

In het Turks-Syrische grensgebied vond in de nacht van zondag op maandag een eerste zware aardbeving plaats. Die had een kracht van 7.8. Vele (zware) naschokken volgden, met als hoogtepunt een nieuwe, zware aardbeving deze maandagochtend. Die beving had een kracht van 7.6.