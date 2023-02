Ministerie roept Nederlanders in Turks-Syrisch rampgebied op zich te registreren

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in door de zware aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië op zich aan te melden. Het ministerie bekijkt op dit moment of er Nederlanders in het gebied waren.

Het ministerie houdt Nederlanders die zijn geregistreerd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de aardbevingen in de landen. Daarnaast heeft het ministerie een liveblog met updates geopend.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de aardbeving in Turkije en Syrië Blijf met meldingen op de hoogte

Op de site van het ministerie staat dat er nu "geen concrete aanwijzingen zijn voor Nederlandse slachtoffers", maar dat het tegelijkertijd ook "te vroeg is om daar conclusies over te trekken". Het is ook niet duidelijk hoeveel Nederlanders zich precies in het getroffen gebied bevinden, omdat ze zich niet hoeven te registreren.

Maandag hebben in de buurt van de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije twee zware aardbevingen plaatsgevonden, met een kracht van respectievelijk 7.8 en 7.5. Daarbij zijn volgens de Turkse regering honderden mensen omgekomen en raakten velen gewond. Ook in Syrië vielen honderden dodelijke slachtoffers.