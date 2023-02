Rampgebied Turkije en Syrië binnen zes uur weer opgeschrikt door zware beving

Delen via E-mail

Turkije en Syrië zijn maandagochtend opgeschrikt door zware naschokken van een verwoestende aardbeving. De nieuwe beving had een kracht van 7.7 en het epicentrum lag bij Kahramanmaras in Midden-Turkije. Dat ligt iets ten noorden van Gaziantep, het epicentrum van de eerdere beving met een kracht van 7.8.

Kort voor de aardbeving in Midden-Turkije meldden Syrische autoriteiten ook een nieuwe beving. Die deed zich voor nabij Damascus. De Syrische hoofdstad ligt in het zuiden van het land, ver van de Turkse grens. Er zijn nog geen details over de kracht van die beving bekend.