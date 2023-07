Zes verdachten van Belgische aanslagen schuldig aan terroristische moord

Een volksjury in Brussel heeft dinsdag zes verdachten schuldig bevonden aan terroristische moord. Ze waren betrokken bij de terreuraanslagen in België in 2016 en horen in september hun straf.

Vier beklaagden zijn vrijgesproken voor terroristische moord. Drie werden wel veroordeeld voor andere aanklachten.

De zaak draait om de aanslagen in België op 22 maart 2016. Op het vliegveld van Zaventem en bij een metrostation in Brussel gingen bommen af. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Ook drie daders kwamen om.

Het gaat om de grootste rechtszaak in de Belgische geschiedenis. De jury had achttien dagen nodig om tot een oordeel te komen. Negen van de tien verdachten waren aanwezig om het oordeel aan te horen. De tiende was afwezig. Van hem wordt vermoed dat hij dood is. Omdat er geen sluitend bewijs is voor zijn dood, werd hij bij verstek schuldig bevonden.

De bekendste verdachte is Salah Abdeslam. Hij is de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs van 2015. Daarvoor werd hij in Frankrijk al tot levenslang veroordeeld. Abdeslam werd ook dit keer schuldig verklaard aan terroristische moord.

De aandacht ging vooral uit naar het oordeel van de volksjury over Abdeslam en een tweede verdachte. Zij zaten beiden in de gevangenis toen de leden van hun terreurcel hum bomgordels op 22 maart lieten afgaan. De twee zwegen over de plannen voor de aanslagen.