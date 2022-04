De Franse presidentskandidate Marine Le Pen behaalt volgens resultaten die zijn vrijgegeven door Belgische media zondag de meeste stemmen in de Franse overzeese gebieden. De huidige president Emmanuel Macron wint onder Fransen in het buitenland. Franse media mogen geen resultaten bekendmaken totdat de laatste stembussen om 20.00 uur sluiten.

In de overzeese gebieden wint Macron alleen een meerderheid van de stemmen in Frans-Polynesië Guadeloupe: Le Pen (69,60 procent)

Martinique: Le Pen (60,87 procent)

Frans-Guyana: Le Pen (60,70 procent)

Saint-Martin en Saint-Barthélémy: Le Pen (55,52 procent)

Saint-Pierre-et-Miquelon: Le Pen (50,69 procent)

Frans-Polynesië: Macron (51,81 procent)

Fransen in het buitenland stemmen met een ruime meerderheid op Macron Verenigde Staten (zonder Chicago en New Orleans): Macron (92 procent)

Canada (zonder Vancouver): Macron (86 procent)

Argentinië: Macron (89 procent)

Brazilië: Macron (86 procent)

Chili: Macron (87 procent)

Inwoners van de Franse overzeese departementen konden zaterdag al een keuze maken. In de eerste ronde werd in de overzeese gebieden overwegend op de linkse Jean-Luc Mélenchon gestemd.

Ongeveer 48,7 miljoen mensen kunnen dit jaar stemmen. Le Pen en Macron stemden zelf in twee verschillende gemeenten in het noorden van het land.

Pas als de laatste stemlokalen in Frankrijk om 20.00 uur sluiten, komen de eerste exitpolls. De eerste uitslagen worden in de loop van de avond verwacht.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat het opkomstpercentage 60,70 procent was in Frans-Guyana, maar dit is het percentage stemmen op Le Pen.