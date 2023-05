Wanneer mag de vlag uit en krijg je een boete als-ie op de kop hangt?

Op 4 mei gaat de Nederlandse vlag halfstok. Op 5 mei mag onze driekleur in top. Maar wat zijn eigenlijk de regels rondom het vlaggen? En krijg je een boete als je de vlag ondersteboven ophangt?

Eigenlijk is het heel simpel: als jij dat graag wil, mag je als burger of bedrijf altijd de vlag uithangen. Het hele jaar door. Halfstok of in top, met de rode of blauwe baan boven. Op de verjaardag van de koning, op je eigen verjaardag. Enfin, je begrijpt het.