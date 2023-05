4 en 5 mei: Dit kun je behalve een herdenking of festival bezoeken ook doen

Donderdag vindt Dodenherdenking plaats en vrijdag is het Bevrijdingsdag. Zoals gebruikelijk zijn er overal dodenherdenkingen en vinden er meerdere bevrijdingsfestivals plaats. Maar het programma van 4 en 5 mei biedt nog veel meer. Dit staat er allemaal te gebeuren.

4 mei: Dodenherdenking

Om 20.00 uur is iedereen twee minuten stil. In het hele land vinden donderdagavond herdenkingen plaats. Het thema van de herdenking is dit jaar Leven met oorlog.

De Nationale Dodenherdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam. Iedereen kan die bijwonen. De koning en koningin leggen namens de hele Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Televisie- en radiomaker Dieuwertje Blok houdt een toespraak.

Voordat de herdenking op de Dam begint, is er een herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Schrijver Marcel Möring houdt daar een toespraak. De NOS zendt alles live uit op NPO1.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over 4 en 5 mei Blijf met meldingen op de hoogte

Veel Nederlanders zullen een herdenking in hun eigen woonplaats bijwonen. Op deze kaart kun je bekijken waar en of er een herdenking bij jou in de buurt plaatsvindt. Je kunt er ook voor kiezen om naar een bijzondere Dodenherdenking te gaan, zoals of op bij:

De Waalsdorpervlakte in Den Haag

Het Nationaal Ereveld in Loenen

Het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen

Het Nationaal Monument in Kamp Vught (vanaf 14.00 uur)

Het Nationaal Monument in Kamp Westerbork

Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort (vanaf 18.00 uur)

Het Internationaal Homomonument in Den Haag

Het Homomonument in Amsterdam.

Het Monument voor Anton de Kom in Amsterdam (vanaf 18.00 uur)

Daarnaast vinden eerder op de dag de Nationale Kinderherdenking in Madurodam (vanaf 19.00 uur) en de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen in de tijdelijke Tweede Kamer (11.00 uur) plaats.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de Nationale Dodenherdenking in 2022. Foto: ANP

Op de avond van Dodenherdenking zijn er meer dan honderd voorstellingen in heel Nederland. Onder de naam Theater Na de Dam gaan artiesten en theatermakers ieder op hun eigen manier in op de Tweede Wereldoorlog.

In verschillende plaatsen kun je in een intieme sfeer ook naar persoonlijke verhalen luisteren. Dat kan in verschillende Nederlandse huizen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden of verzetsmensen woonden.

Het programma van Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet begon op 29 april en duurt nog tot en met 7 mei. De komende dagen kun je nog terecht in:

Amsterdam

Assen

Den Haag

Gouda

Groningen

Haarlem

Hoorn

Steenwijk

Utrecht

Foto: ANP

5 mei: Bevrijdingsdag

Overijssel is vrijdag de gastprovincie voor de nationale viering van Bevrijdingsdag. Verschillende bekende Nederlandse artiesten treden deze dag op als zogeheten ambassadeurs van de vrijheid. Dit zijn: Tabitha, Froukje en MEAU.

Traditiegetrouw wordt het bevrijdingsvuur om middernacht opgehaald in Wageningen. Vervolgens gaat het vuur naar Zwolle. Daar houdt voormalig premier van België Herman Van Rompuy de 5 mei-lezing.

Op veertien plekken in Nederland vinden bevrijdingsfestivals plaats. Dat gebeurt in:

Almere

Amsterdam

Assen

Den Bosch

Den Haag

Groningen

Haarlem

Leeuwarden

Roermond

Rotterdam

Utrecht

Vlissingen

Wageningen

Zwolle

Op ruim vijfhonderd plekken kun je genieten van een Vrijheidsmaaltijd. Foto: ANP

Door heel het land vinden 505 zogenoemde Vrijheidsmaaltijden plaats. Het idee achter de etentjes is om mensen bij elkaar te brengen en te laten praten over vrijheid. Op deze kaart kun je vinden of er een Vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt wordt georganiseerd.

Voor wat meer verdieping zijn er de vrijheidscolleges, een serie lezingen in de aanloop naar Bevrijdingsdag. Op 5 mei zijn onder anderen oud-voetballer Evgeniy Levchenko (Assen), zanger Jeangu Macrooy (Almere) en schrijver en filmmaker Natascha van Weezel (Den Haag) de sprekers.

Het programma bestaat uit meer dan tweehonderd onderdelen. Die lopen uiteen van workshops en tentoonstellingen tot gesprekken met veteranen en optredens van bekende en opkomende artiesten.

Bevrijdingsdag eindigt met het traditionele concert op de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Onder anderen Alain Clark, Trijntje Oosterhuis, Soy Kroon en Wibi Soerjadi treden op. Veel onderdelen van de landelijke vieringen zijn op televisie te zien.