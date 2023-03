Goeree-Overflakkee grijpt in bij Dodenherdenking: ook krans lhbtiq+'en welkom

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat de Dodenherdenking op 4 mei zelf organiseren. De vereniging Ring van Oranje, die de herdenking zou regelen, is buitenspel gezet. De vereniging had een lhbtiq+-organisatie verboden een krans te leggen om de queer slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

De gemeente is "heel verdrietig" over de commotie. Die is ontstaan na het besluit van Ring van Oranje dat stichting Gay op Flakkee geen krans of bloemstuk mocht leggen op 4 mei. De belangengroep krijgt alsnog een uitnodiging voor de bijeenkomst.

"De gemeente vindt het belangrijk om met elkaar op 4 mei stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties", zo is te lezen in een verklaring.

"Met elkaar, niemand uitgezonderd of uitgesloten. Stichting Gay op Flakkee is daarbij uiteraard van harte welkom om een krans of bloemstuk te leggen. Daarmee wordt ook bewust een groep slachtoffers herdacht waar lang over gezwegen is: de vervolgde homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog."

'De gemeenschap is er nog niet klaar voor'

Ring van Oranje, de organiserende vereniging in Nieuwe-Tonge, wilde Gay op Flakkee weren uit het dorp. Voorzitter Karolien Jordaan zei maandag in het AD dat te hebben besloten omdat de ruim aanwezige streng gelovige gemeenschap in het dorp "moeite heeft met mensen die anders zijn". De gemeenschap is er volgens haar "niet klaar voor".

De komende weken overlegt de gemeente met onder andere de dorpsraad en Ring van Oranje over de herdenking van dit jaar. Uitgangspunt hierbij is volgens de gemeente dat er een waardige en respectvolle herdenking komt voor iedereen.