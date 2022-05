De verschillende Bevrijdingsfestivals in heel Nederland zijn donderdag druk bezocht. Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om na drie jaar weer een festival te bezoeken, nu de coronamaatregelen zijn opgeheven. De festivals gaan op de meeste plekken nog door tot in de nacht.

Zanger Duncan Laurence gaf aan het begin van de middag op het Bevrijdingsfestival in Den Bosch het officiële startschot voor alle festivals in Nederland. Premier Mark Rutte ontstak daarbij het bevrijdingsvuur.

Elke provincie organiseerde een Bevrijdingsfestival. In Zuid-Holland (Den Haag en Rotterdam) en Noord-Holland (Haarlem en Amsterdam) vonden twee festivals plaats. Daarmee waren er in totaal veertien festivals in het hele land ter viering van Bevrijdingsdag.

In Assen was het festivalterrein aan het eind van de middag al zo vol dat er niemand meer bij kon. De organisatie rekende op 25.000 bezoekers, maar op een gegeven moment waren er 35.000 mensen binnen. Het terrein werd daarom afgesloten, maar een groep mensen wist toch binnen te dringen door een hek om te gooien.

Ook in Utrecht was de ingang naar het festivalterrein korte tijd gesloten vanwege de drukte. Bezoekers moesten enige tijd in de rij staan. In Zwolle waren naar schatting van de politie ruim 130.000 mensen aanwezig in de binnenstad en op het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Groningen ontvangt dreigmails door entreeprijs

Op het festival in Groningen waren zo'n 33.000 mensen aanwezig. De organisatie kreeg dreigmails, omdat er voor het eerst betaald moest worden voor een kaartje. Voor mensen met een kleine beurs waren tienduizend gratis kaarten beschikbaar, maar die zijn niet allemaal gebruikt.

Groningen moest kaarten verkopen om de begroting rond te krijgen. Ook andere festivals hebben steeds meer moeite om de begroting rond te krijgen. De ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken kondigden aan met de organisators in gesprek te gaan.

Aandacht voor Oekraïne, NS zet langere treinen in

Om zo veel mogelijk feestvierders per trein naar de grootste Bevrijdingsfestivals te brengen, reed de NS op diverse trajecten met langere treinen. Ook schakelde de treinvervoerder extra medewerkers in om reizigers te begeleiden.

Om 16.55 uur werd op alle Bevrijdingsfestivals aandacht gevraagd voor de mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dit jaar stond het moment extra in het teken van de oorlog in Oekraïne, liet een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten. Sprekers uit Oekraïne maakten op alle podia een statement en riepen op tot steun aan de slachtoffers van de oorlog.

In Zwolle vertelde Lilly Pavlova, een jonge kunstenares, fotograaf en drummer uit Kyiv, hoe ze samen met haar zus en een vriend de hoofdstad is ontvlucht. In Den Bosch sprak Volodymyr Bevkh, die al twintig jaar in Eindhoven woont maar roots heeft in het Oekraïense Lviv.