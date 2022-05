Bevrijdingsdag wordt voor het eerst in twee jaar weer gevierd zonder coronamaatregelen. In plaats van een online programma worden op veertien plekken in het land fysieke bevrijdingsfestivals gehouden. Ook het 5 mei-concert, de traditiegetrouwe afsluiting van Bevrijdingsdag op de Amstel in Amsterdam, vindt weer buiten met publiek en in het bijzijn van de koninklijke familie plaats.

Minister-president Mark Rutte is aanwezig bij de 5 mei-lezing in Oss. Die wordt gehouden door luitenant-kolonel Gijs Tuinman, ridder in de Militaire Willems-Orde. Na de lezing ontsteekt Rutte het Bevrijdingsvuur in 's-Hertogenbosch, wat het startsein voor de Bevrijdingsfestivals is.

Dit jaar vieren verschillende steden niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar wordt ook stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo houdt Maksym Kononenko, de ambassadeur van Oekraïne in Nederland, een speech tijdens het Bevrijdingsfestival in Den Haag en treedt de Oekraïense band Go_A op bij het Groningse Bevrijdingsfestival.

Oekraïense vluchtelingen krijgen 'vrijheidsmaaltijd'

Daarnaast schuiven Oekraïense vluchtelingen in onder meer Lelystad en Rotterdam aan bij een Nederlandse 'Vrijheidsmaaltijd'. Dit is een nieuw onderdeel van Bevrijdingsdag. Op meer dan vierhonderd plekken in het land is soep te krijgen. Zo worden in het Gooi blikken soep uitgedeeld vanuit historische legervoertuigen en rijdt in Noord-Brabant een ouderwetse soepkar rond.

Vorig jaar waren ruim tweehonderd optredens online te bekijken via een digitaal programma, in plaats van op podia in de veertien steden. Het 5 mei-concert werd binnen in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gehouden en live uitgezonden.