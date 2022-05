De 96-jarige Britse veteraan Harry Rawlings was woensdag om middernacht getuige van het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Wageningen. De in rood uniform gestoken oud-militair opent donderdag met negentien andere hoogbejaarde Britse veteranen het Bevrijdingsdefilé in Wageningen in historische legervoertuigen.

Het bevrijdingsvuur werd op het Wageningse 5 Mei Plein aangestoken door burgemeester Floor Vermeulen. Kort na middernacht zijn 1500 estafettelopers uit Wageningen met het vuur vertrokken. Zij brengen de fakkels naar tachtig gemeenten in het land. In veertien daarvan worden bevrijdingsfestivals gehouden. Op al deze plekken zullen de bevrijdingsvuren worden aangestoken.

In de aanloop naar middernacht zond de NOS woensdagavond Vuur van de Vrijheid uit vanuit Wageningen. Ouderen en jongeren, onder wie Paul van Viet en Jamal, vertelden in dat programma wat vrede en vrijheid voor hen betekent.

Ook in Duitsland wordt het vrijheidsvuur ontstoken

De fakkel die donderdag in Nijmegen arriveert, wordt aan het eind van de middag naar de Duitse grens gebracht. Duitse estafettelopers zullen het Bevrijdingsvuur naar het Duitse Kleef brengen. Daar zullen de burgemeesters Wolfgang Gebing van Kleef en Hubert Bruls van Nijmegen het vuur aansteken. Gebing was woensdagavond ook bij de herdenkingsceremonie in Nijmegen.