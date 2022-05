Nederland heeft woensdag om 20.00 uur twee minuten stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies in de jaren daarna. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren traditiegetrouw aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Op onder meer de Waalsdorpervlakte werd de klok geluid.

Volg de laatste ontwikkelingen rond Dodenherdenking in ons liveblog.

Het koninklijk paar en premier Mark Rutte namen samen met de duizenden aanwezigen twee minuten stilte in acht. Daarna hield de negentienjarige Tieme de Laat een speech, waarin hij een ode bracht aan zijn overgrootvader Henk, die tijdens de oorlog in het verzet zat.

Ceremoniemeester Jos Coumans verwees kort voor de twee minuten stilte ook naar de oorlog in Oekraïne. Daar vallen nog elke dag onschuldige slachtoffers; vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend, benadrukte hij.

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam was er een herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Presentator en historicus Hans Goedkoop hield daar de 4 meivoordracht.

Daarin benadrukte hij dat de noodzaak om te varen op een moreel kompas opnieuw actueel is door de oorlog in Oekraïne. "Nu komt het op ons aan, op ons kompas voor goed en kwaad. Alsof we nooit anders doen nemen we vluchtelingen op en sturen we wapens. Hier moet het recht winnen."

Goedkoop was ook kritisch: "En toch zijn daar de tegenkrachten. Ook in ons land. Uit naam van dat recht steunen bedrijven sancties tegen de agressor, maar vragen ondertussen bij het ministerie of zij daar geen uitzondering op mogen zijn. Dat ministerie steunt de sancties ook, maar slaagt er ondertussen matig in ze uit te voeren."

De Nationale Dodenherdenking op de Dam kon dit jaar weer doorgaan met publiek. De afgelopen twee jaar kon dat niet vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Dodenherdenking door heel het land

Door heel Nederland vonden om 20.00 uur dodenherdenkingen plaats. Eerder op de dag waren er ook al diverse andere dodenherdenkingen in ons land. Zo waren er onder meer herdenkingen in Kamp Vught en Kamp Westerbork en op het Nationaal Ereveld in Loenen en het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen.

Op het voorplein van Madurodam in Den Haag werd de Nationale Kinderherdenking gehouden. Ook waren er herdenkingen bij het Internationaal Homomonument in Den Haag en het Homomonument in Amsterdam. In de tijdelijke Tweede Kamer was woensdagochtend al de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen.

Tijdens de herdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag ging het onder meer over de situatie voor lhbti-personen in Rusland en Oekraïne. Rémy Bonny van de Belgische actiegroep Forbidden Colours sprak ook over de repressie van lhbti'ers in Europa.

Bonny benadrukte dat de manier waarop een samenleving omgaat met lhbti-rechten een graadmeter is voor de mate van vrijheid in die samenleving. In Nederland beseft men dat, aldus de activist, die benadrukte dat er nog niet overal zo over wordt gedacht. Hij haalde een Russische wet uit 2013 aan, die informatie over lhbti'ers bestempelt als 'propaganda' en deze verbiedt.