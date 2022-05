Vanavond herdenkt ons land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de laatste jaren klinkt steeds vaker de roep om een herdenking waarbij ook wordt stilgestaan bij de koloniale geschiedenis van Nederland en de slachtoffers die Nederland maakte. Vanwaar die vraag? En hoe waarschijnlijk is het dat de

Nationale Dodenherdenking verandert?

In 2016 riep de antikoloniale activiste Christa Noëlla op Twitter de hashtag #geen4meivoormij in het leven. Hiermee was zij een van de eerste activisten die bewustzijn wilden creëren rondom de slachtoffers van het koloniale verleden van Nederland.

Als gevolg van haar actie heeft ze veel doodsbedreigingen ontvangen. "Het heeft mijn leven veranderd, maar ik sta er nog steeds achter en zou het zo weer doen", vertelt Noëlla in gesprek met NU.nl. "Deze actie was belangrijk, omdat die een maatschappelijk debat aanzwengelde; namelijk dat er nog steeds geen landelijke erkenning is voor de koloniale slachtoffers. Dit terwijl Nederlandse militairen die na de bevrijding naar Indonesië gingen en daar oorlogsmisdaden pleegden wel worden herdacht."

Nationale Dodenherdenking gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar juist over wat we in het heden belangrijk vinden, vertellen historici Henk te Velde en Kees Ribbens aan NU.nl.

Aandacht verschoof van helden naar slachtoffers

In de eerste decennia na de oorlog was de herdenking nog een stille tocht langs een sober monument in de duinen bij Den Haag, waarbij gesneuvelde soldaten en verzetsstrijders herdacht werden. "In de jaren zestig kwam er aandacht voor andere slachtoffers, zoals die van de Holocaust", vertelt Te Velde. Pas vanaf eind jaren tachtig ontstond het ritueel op de Dam zoals we dat nu kennen.

Ribbens vertelt over de geschiedenis van het herdenken: "Het onderwerp van de herdenking is door de decennia heen verschoven van de helden naar de slachtoffers. Door het bewustzijn van het lot van slachtoffers gaat de aandacht nu ook naar groepen zoals de slachtoffers van het koloniale verleden."

Te Velde voegt daaraan toe: "Toen eenmaal een verschuiving in het herdenken optrad, kwamen ook de discussies: wat moet aan de orde komen? Wie zijn de slachtoffers? Dan is het ook niet zo gek om te denken dat we méér slachtoffers moeten herdenken."

De herdenking van de Nederlandse koloniale geschiedenis, dinsdag op de Dam. De herdenking van de Nederlandse koloniale geschiedenis, dinsdag op de Dam. Foto: ANP

Herdenking van de 'tot klein gemaakten'

Rishma Khubsing organiseerde vorig jaar op 3 mei voor het eerst een herdenking voor de slachtoffers van Nederlands voormalige koloniën. "Waarom wordt er eigenlijk niet stilgestaan bij onze voorouders die hebben geleden onder Nederlands koloniaal bewind?", vraagt Khubsing in gesprek met NU.nl. Op de Dam vroeg zij samen met leden van de Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische en Ghanese gemeenschap aandacht voor hun voorouders in de koloniale tijd.

Haar doel is om dit initiatief jaarlijks te laten terugkeren en uiteindelijk onderdeel te maken van 4 en 5 mei. "Op 3 mei herdenken we wat Nederland aan slachtoffers heeft gemaakt in zijn koloniale verleden, op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers en op 5 mei kunnen we samen Bevrijdingsdag vieren. Belangrijk is hierbij dat de slachtoffers van de voormalige koloniën worden erkend, omdat zij ook deel uitmaken van Nederlandse geschiedenis."

Met de herdenking van Nederlands koloniale slachtoffers streeft Khubsing naar gelijkwaardigheid. "Alle slachtoffers van het koloniale tijdperk noem ik 'tot klein gemaakten', omdat zij als minderwaardig werden bestempeld ten opzichte van witte Nederlanders", zegt Khubsing. "Wij, de nazaten van de koloniale slachtoffers, zijn hier voor erkenning, om te helen en te verbinden. Als we dit gesprek over gelijkwaardigheid met elkaar blijven voeren, dan kunnen we ook eindelijk ruimte maken voor alle slachtoffers uit het verleden en werken aan collectieve heling."

Historicus Te Velde bevestigt dat steeds meer groepen in de maatschappij aandacht vragen voor hun situatie, ook op 4 mei. "Zij willen terecht meer dan alleen 'niet meer gediscrimineerd worden', zij willen ook met hun verhaal op dat podium. Aan de ene kant is het niet gek dat een nationale herdenking alleen over Nederlanders gaat. Tegelijkertijd moet je juist op dat podium zichtbaar zijn als je aandacht wil als groep."

Discussie over rituelen zou eenheid in de weg staan

Hoewel Nationale Dodenherdenking altijd een onderwerp van discussie is, veranderen de rituelen niet zo gemakkelijk. Het verantwoordelijke Nationaal Comité 4 en 5 mei is daar doorgaans "ietsje voorzichtiger in", zegt Ribbens. "De eensgezindheid die een herdenking uitstraalt, geeft de traditie een bepaalde waarde. Wanneer we erkennen dat de Dodenherdenking een onderwerp van discussie is, wordt de waardigheid ervan aangetast."

Het podium van 4 mei is er niet alleen om terug te kijken, ziet Te Velde, maar ook om te kijken hoe we verdergaan met elkaar. "Dan is het terecht dat er mensen zijn die de herdenking braaf vinden en kritiek leveren omdat de echt gevoelige onderwerpen gemeden worden."

Ribbens concludeert dat een verbindende herdenking nog niet zo eenvoudig is als we die verbinden aan de actualiteit. "Als we de lessen uit het verleden, bijvoorbeeld over vluchtelingen, naar het heden halen, blijkt er veel meer verdeeldheid te zijn. Rondom zo'n herdenking gaan we de discussie uit de weg, omdat ze te veel verdeling veroorzaken."

De reuring over de Dodenherdenking is niets nieuws, maar van alle tijden, zien beide historici. "Een herdenking waar niet meer over gepraat wordt, is een beetje dood", zegt Te Velde. "De nieuwe vragen laten zien wat in de maatschappij speelt. Welk deel van het verleden wordt dit keer geactiveerd door het heden?"

NU.nl vroeg ook het Comité 4 en 5 mei, dat de Nationale Dodenherdenking organiseert, om een reactie. Het comité kon nog niet reageren en doet dit waarschijnlijk later vanavond. Dat voegen we dan toe aan dit artikel.