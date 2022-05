Via ons reactieplatform NUjij kregen we vaak de vraag waarom 5 mei niet altijd een vrije dag is. Dat komt doordat er geen wettelijke verplichting bestaat over feestdagen als betaalde vrije dag. Hoewel Bevrijdingsdag een officiële feestdag is, krijgen we maar een keer in de vijf jaar vrij op 5 mei. De laatste keer was in 2020, dus is het dit jaar geen vrije dag. Hoe het precies zit, lees je hier