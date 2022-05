Presentator en historicus Hans Goedkoop was in de 4 meivoordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam opvallend kritisch over de Nederlandse houding tegen Rusland. De overheid is "matig" in het uitvoeren van de sancties, vindt hij.Nederlandse bedrijven willen graag dat er voor hen een uitzondering op de sancties wordt gemaakt als die hen benadelen, zei Goedkoop in zijn toespraak over oorlog en vrede. Lees hier meer.