Ollongren bij Bevrijdingsdefilé: 'In Oekraïne klinkt geen muziek'

De oorlog in Oekraïne confronteert "ons met het feit dat oorlog nooit weggeweest is", zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) zojuist in haar toespraak bij de Nationale Herdenking Capitulaties 1945.



"Vandaag vieren we onze vrijheid ook in de wetenschap dat er in Oekraïne geen muziek klinkt, maar het geluid van luchtalarmen, raketinslagen en artilleriebeschietingen. Op dit moment strijdt de bevolking van Oekraïne voor hun vrijheid en voor waarden die ons verbinden", aldus de minister in Wageningen.



De strijd in Oekraïne maakt volgens Ollongren duidelijk dat een sterke krijgsmacht nodig is. Op die manier kan het best een oorlog worden voorkomen. "De geschiedenis leert ons dat het makkelijker is om een oorlog te beginnen dan die te beëindigen."