Naar schatting 1,2 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn, maakten de bevrijding in 1945 mee. Veruit het grootste deel van hen was destijds kind. Ongeveer 27.000 Nederlanders die nu nog leven, waren al achttien jaar of ouder ten tijde van de bevrijding. Bekijk hier om welk aandeel van de inwoners het in jouw gemeente gaat.

Het aandeel mensen per gemeente die de bevrijding meemaakten

Laren en Bergen hebben grootste aandeel

In gemeenten waar relatief veel ouderen wonen, vind je ook relatief veel mensen die herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog kunnen hebben. De Noord-Hollandse gemeenten Laren (14,4 procent) en Bergen, en Waddeneiland Schiermonnikoog staan bovenaan in de lijst.

Van de twintig grootste gemeenten tellen Apeldoorn en Breda relatief de meeste inwoners die ten tijde van de bevrijding al geboren waren.

In Almere, Utrecht en Amsterdam is die groep relatief het kleinst. In Almere is deze groep zelfs het kleinst van Nederland, op de gemeente Urk na.

Het aantal mensen dat de bevrijding mee heeft gemaakt, daalt elk jaar verder. Vooral de groep die ten tijde van de bevrijding al volwassen was, wordt snel kleiner.

Vorig jaar ging het nog om 38.000 Nederlanders en dat zijn er nu dus 11.000 minder. Ongeveer driekwart van die groep bestaat uit vrouwen.