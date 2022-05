Woensdag en donderdag staat Nederland in het teken van de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Voor deze dagen wordt prettig lenteweer verwacht, met veel zon en aangename temperaturen.

Woensdag rond 20.00 uur, wanneer in het hele land twee minuten stilte wordt gehouden, zal het vrijwel overal droog zijn. Er kunnen lokaal wel wolkenvelden overtrekken, maar de meeste ceremonies kunnen op droog weer rekenen.

Overdag zal het aangenaam warm zijn, met temperaturen die variëren van 14 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. 's Avonds kan het afkoelen tot een graad of 10 in het noorden en 16 graden in het zuiden. Op de Dam in Amsterdam zal het kwik rond de 11 graden liggen.

Bevrijdingsdag is zonnig en warm

Op Bevrijdingsdag zal het op veel plaatsen zonnig zijn, met temperaturen tussen de 13 en 15 graden aan de kust en rond het IJsselmeer. Verder landinwaarts kan het zelfs 20 graden worden.

Later in de middag kunnen er wel wolkenvelden ontstaan, met name in het oosten en zuiden van het land. Hoewel de kans op regen klein is, bestaat de kans dat er in het oosten en zuiden lokaal een bui zal vallen. Dat zal waarschijnlijk pas laat op de dag zijn, en veel van die buien zullen weinig voorstellen.