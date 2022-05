De Tweede Wereldoorlog kent zijn helden en bekende slachtoffers. Maar de meeste namen van gesneuvelde militairen zijn allang weer vergeten. Zo kwamen boven Nederland duizenden vliegers om het leven, waar op een sporadische gedenksteen of graf na nauwelijks iets van terug is te vinden. Vliegtuigen boorden zich in de grond zonder dat de huidige omwonenden dat weten. Gelukkig zijn er de archieven. NU.nl zocht vier onbekende vliegers op die in de zomer van 1943 het leven lieten.

De naam W.M.R.R. Urquhart zal weinig Nederlanders iets zeggen. De Brit is ook zeker geen bekende oorlogsheld. Zijn naam komt voor in de lange lijst van voornamelijk Britten, Amerikanen, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Polen, Tsjechen, Australiërs, Duitsers en natuurlijk Nederlanders die omkwamen in de luchtoorlog boven ons land. Samen met zijn navigator A.G. Watson sterft hij in de nacht van 27 juli 1943.

Piloot Urquhart is op die dinsdag kort na middernacht opgestegen vanaf het vliegveld RAF Castle Camps bij het Engelse Cambridge voor een aanval op vliegbasis Soesterberg, dan uiteraard in Duitse handen. Het gaat om een zogeheten intruder-missie. Snel bezet gebied binnendringen, doorgaans op lage hoogte, om vervolgens een vliegveld of ander belangrijk doel onder vuur te nemen.

Daar hebben Urquhart en Watson het perfecte vliegtuig voor: een de Havilland Mosquito. Deze grotendeels uit hout opgetrokken lichte bommenwerper is razendsnel en is zo in staat te ontsnappen aan Duitse jagers.

Toch gaat het mis. Het toestel wordt rond 2.00 uur geraakt door luchtafweergeschut (Flak) en stort in het IJsselmeer. Urquhart is op dat moment 23, Watson een jaar jonger. Beiden worden teruggevonden en begraven op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Een de Havilland Mosquito, het type toestel waarmee Urquhart en Watson vlogen. Een de Havilland Mosquito, het type toestel waarmee Urquhart en Watson vlogen. Foto: Getty Images

Zoek op wat er in jouw omgeving is gebeurd De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) bestaat al sinds 1975 en houdt een register bij waarin de meer dan zesduizend vliegtuigen die in de oorlogsjaren verloren gingen, zijn terug te vinden. Het is mogelijk om op allerlei verschillende manieren te zoeken, zoals op naam, provincie en type vliegtuig.

Neergestort in een dorp dat niet meer bestaat

Franciszek Buda is staartschutter in een Vickers Wellington en kan in de nacht van 31 augustus 1943 niet voorkomen dat zijn bommenwerper wordt neergehaald boven Zuid-Holland. Het vliegtuig, voorzien van een volledig Poolse bemanning, is onderweg terug naar vliegbasis RAF Ingham na een nachtelijk bombardement op het Duitse Mönchengladbach.

Maar Engeland wordt nooit gehaald. De Wellington valt boven Nederland ten prooi aan de nachtjager van Luftwaffe-luitenant Potthast, die zijn kanonnen hun werk laat doen. In de donkere nacht kunnen Duitse vliegers de bemanningen van geallieerde bommenwerpers de stuipen op het lijf jagen door ze te besluipen en plotseling het vuur te openen.

De Britse bommenwerper in Poolse dienst stort neer bij Kethel, een dorp dat tegenwoordig is opgeslokt door Schiedam. Buda, dan 22, kan het net als zijn piloot Osmialowski (27), navigator Steininger (35), bommenrichter Swiech (26) en radioman Zabal (23) niet navertellen.

De Vickers Wellington, zoals gevlogen door staartschutter Buda en zijn vijf landgenoten. De Vickers Wellington, zoals gevlogen door staartschutter Buda en zijn vijf landgenoten. Foto: Getty Images

Levensgevaarlijke missie overdag in 'Vliegend Fort'

"Ball Turret Gunner S/Sgt. J.A. Kinney" staat vermeld als "KIA" (Killed in action) op 28 juli 1943. Zijn volledige naam is Joseph A. Kinney en hij is die dag de buikschutter in een Boeing B-17-bommenwerper. Doelwit: Kassel in Duitsland.

Buikschutter in een B-17 is een ondankbare taak. Je zit op een soort fietszadel tussen twee zware machinegeweren in een bal die onder het vliegtuig hangt. Die 'ball turret' kan 360 graden draaien en is een van de redenen waarom de B-17 de bijnaam 'Vliegend Fort' draagt. Uit de bommenwerper steken aan alle kanten machinegeweren, waardoor de Amerikanen denken dat ze ook bij daglicht veilig boven Duitsland kunnen bombarderen. Maar dat blijkt zeker in 1943 nog levensgevaarlijk.

De Amerikaan Kinney stort op die woensdag in 1943 neer bij de Zeijerweg in de buurt van het Drentse Vries en overlijdt net als zes van de in totaal tien bemanningsleden. Drie Amerikanen worden krijgsgevangen genomen. De bommenwerper is kort voor de crash aangevallen door luchtafweergeschut en Duitse jagers. Kassel wordt nooit bereikt, laat staan thuisbasis Kimbolton in Engeland.

De Boeing B-17, met onderaan de 'ball turret' waarin Kinney zijn werk deed. De Boeing B-17, met onderaan de 'ball turret' waarin Kinney zijn werk deed. Foto: Getty Images

Aanval op schepen voor Nederlandse kust gaat fout

De 22-jarige Australiër C.G. Benjamin is in dienst van de Britse Royal Air Force als hij op 1 juli 1943 om het leven komt voor de Nederlandse kust.



Benjamin stijgt om 11.25 uur op vanaf vliegbasis RAF Manston, in het oostelijkste puntje van het Engelse graafschap Kent. De jonge piloot gaat op jacht naar een Duits scheepskonvooi en heeft de beschikking over een van de beruchtste grondaanvalsvliegtuigen van de oorlog: de Hawker Typhoon. Die is uitgerust met snelvuurkanonnen en raketten waarmee je ook een schip goed op de korrel kunt nemen.



Of Benjamin ooit een schot heeft gelost op een Duits schip, is niet bekend. Wel is zeker dat de Australiër begraven ligt in Rotterdam, zeker 15.000 kilometer van zijn thuisland. Op die donderdag in juli gaat het namelijk vreselijk mis.

De Typhoon van Benjamin wordt voor de kust van Hoek van Holland neergeschoten door Luftwaffe-luitenant Schott en zijn Focke Wulff 190. Het lichaam van de jonge piloot wordt later uit zee gevist door een Duitse mijnenveger. De oorlog gaat door, maar zonder C.G. Benjamin.