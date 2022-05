De soldaat van Oranje (Erik Hazelhoff Roelfzema) werd decennialang gezien als de verpersoonlijking van de verzetsstrijder. In werkelijkheid waren in het verzet ook veel vrouwen actief. Voor hen komt steeds meer erkenning. Deze drie moet verzetsvrouwen je in ieder geval kennen: Henriëtte Pimentel, Jacoba van Tongeren en Frieda Belinfante.

"Te lang hebben vrouwelijke verzetshelden niet dezelfde erkenning gekregen als de moedige mannen in het verzet", zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op dinsdag 19 april bij de onthulling van de Henriëtte Pimentelbrug in de Amsterdamse Plantagebuurt.

Henriëtte Pimentel (1876-1943)

Pimentel was de directeur van de Joodse crèche. In die hoedanigheid gaf zij samen met een heldhaftige groep mensen leiding aan de redding van ongeveer zeshonderd Joodse kinderen. De kinderen werden door veelal vrouwelijke koeriers naar onderduikadressen gebracht. Pimentel bleef tot het laatst bij 'haar' kinderen. Ze werd op 17 september 1943 vermoord in Auschwitz.

"Ik ben blij met de erkenning en de aandacht voor Pimentel", zegt schrijfster Esther Shaya, die samen met Frank Hemminga de Pimentel-biografie Wacht maar schreef.

De belangstelling voor de rol van vrouwen in het verzet was jarenlang zo goed als afwezig. Natuurlijk was er Hannie Schaft, de communiste over wie in 1981 de film Het meisje met het rode haar werd gemaakt. Schaft deed als een van de weinige vrouwen mee aan het gewapende verzet. "Dat sprak aan in een tijd dat vooral de verhalen van mannen verteld werden", zegt Shaya.

Lange tijd zagen historici de steun aan (Joodse) onderduikers in de eerste plaats als 'humanitaire hulpverlening' en als minder belangrijk dan het gewapende verzet, aldus Marjan Schwegman, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Al in 1979 schreef Schwegman een afstudeerscriptie waarin ze een pleidooi hield voor een ruimere blik op het verzet, zonder dat er veel veranderde.

Schwegman is blij met de belangstelling voor verzetsvrouwen. De kwestie werd in de jaren zeventig en tachtig weliswaar al aangesneden door een kleine groep feministen, maar lijkt nu doel te treffen. "Er is een nieuwe fase in het feminisme aangebroken", denkt Schwegman. "Het besef dat vrouwen een belangrijke rol in het verzet hebben gespeeld, is zeker weten breder ingedaald in de Nederlandse samenleving."

Jacoba van Tongeren (1903-1967)

In 2015 kwam de doorbraak met een biografie over de volledig vergeten verzetsstrijder Jacoba van Tongeren. Zoals Schwegman zegt: "De tijd was er blijkbaar rijp voor." Van Tongeren werd in de oorlog de 'bonnenkoningin' genoemd. Ze gaf leiding aan 'Groep 2000', die voedselbonnen, schuiladressen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde.

Haar neef Paul van Tongeren besloot onderzoek te doen naar zijn in 1967 in vergetelheid gestorven tante. Hij kwam erachter dat Jacoba leidinggaf aan een groep van naar schatting 140 verzetsmensen, die gebruikmaakte van een ingewikkelde code om in het diepste geheim te kunnen communiceren. Jacoba bedacht de code en wist als enige de sleutel.

Paul van Tongeren benaderde tijdens zijn onderzoek Schwegman voor advies. "Ik heb hem aangemoedigd om door te gaan met zijn onderzoek, ik meende een verborgen schat te zien", zegt de oud-directeur van het NIOD. "Dat boek is ongelofelijk belangrijk geweest."

Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 werd in maart 2015 door het televisieprogramma De Wereld Draait Door uitgeroepen tot boek van de maand. Er kwam een grootse presentatie met toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan. Inmiddels zijn er een straat en een brug naar Van Tongeren vernoemd en vorig jaar werd een beeld van haar onthuld in de buurt van haar voormalige woonhuis in Amsterdam.

Frieda Belinfante (1904-1995)

Niet alleen Van Tongeren en Pimentel kregen de afgelopen jaren alsnog erkenning voor hun dappere houding tijdens de Tweede Wereldoorlog: ook de in 1996 overleden celliste en dirigente Frieda Belinfante kreeg in 2016 een postuum eerbetoon toen een brug naar haar werd vernoemd.

Ook Belinfante was lid van Groep 2000. De celliste en dirigente bereidde daarnaast samen met leden van het kunstenaarsverzet de op 27 maart 1943 gepleegde aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister voor. Zelf deed ze niet mee aan de gewapende overval - 'mannenwerk', vonden de anderen. Na de oorlog vertrok Belinfante gedesillusioneerd naar de Verenigde Staten, nadat ze was afgewezen voor een baan als dirigent - opnieuw omdat ze een vrouw was.

Schrijfster Toni Boumans zorgde er met de bejubelde biografie Een schitterend vergeten leven voor dat Belinfante weer onder de aandacht kwam. "Het is geweldig dat vrouwelijke verzetsstrijders nu alsnog de eer krijgen die ze verdienen", zegt Boumans. "Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog veel meer verhalen."