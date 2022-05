Hoewel niet heel Nederland dit jaar een vrije dag heeft op Bevrijdingsdag, zijn er donderdag door het hele land wel weer genoeg festivals te bezoeken. NU.nl zet op een rij welke artiesten je in welke provincie live kunt bewonderen.

De bevrijdingsfestivals van dit jaar hebben maar liefst vier Ambassadeurs van de Vrijheid, die op 5 mei het land doorkruisen om bij meerdere festivals op te treden.

Duncan Laurence is te zien in Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Limburg, Suzan & Freek in Drenthe, Flevoland, Haarlem en Friesland, Donnie reist af naar Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Overijssel en Fresku treedt op in Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Groningen Locatie: Drafbaan in het Stadspark

Artiesten: Donnie, Frenna, Go_A, Selah Sue, Sigourney K, Son Mieux en meer

Tijden: 13.00-23.45 uur

Entree: 5 euro

Overijssel Locatie: Park de Wezenlanden in Zwolle

Artiesten: Snelle, MEAU, Selah Sue, Donnie, Typhoon, Kraantje Pappie, Diggy Dex en meer

Tijden: 13.00-23.15 uur

Flevoland Locatie: Binnenstad Almere

Artiesten: Antoon, Suzan & Freek, Rolf Sanchez, Rondé en meer

Tijden: 13.00-23.00 uur

Haarlem Locatie: Haarlemmerhout

Artiesten: Maan, Froukje, Suzan & Freek, Bente, Goldband, Krezip, DeWolff en meer

Tijden: 13.00-23.45 uur

Zeeland Locatie: Binnenstad Vlissingen

Artiesten: MEAU, Alain Clark, Duncan Laurence, Joe Buck, Roxeanne Hazes en meer

Tijden: 13.00-0.00 uur

Naast deze steden zijn er ook festivals in Amsterdam (Fresku), Noord-Brabant (Duncan Laurence, Donnie), Den Haag (Blaudzun, Fresku, Numidia), Drenthe (Kraantje Pappie, Suzan & Freek, The Partysquad, Van Dik Hout), Friesland (Suzan & Freek, Son Mieux), Gelderland (Donnie, MEROL, Rondé), Limburg (Duncan Laurence), Utrecht (Fresku, Karsu) en Zuid-Holland (Duncan Laurence, Jack $hirak, Jett Rebel).