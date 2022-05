Waar de laatste twee edities van 4 en 5 mei versoberd waren vanwege de toen geldende coronamaatregelen, kunnen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag dit jaar weer doorgaan met publiek. Dat levert zoals vanouds een vol programma op. Dit staat woensdag 4 mei en donderdag 5 mei allemaal te gebeuren.

In het kort Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies in de jaren daarna. Ter nagedachtenis van de slachtoffers hangt de Nederlandse vlag de hele dag halfstok.

Op 5 mei vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden in 1945 bevrijd is na vijf jaar bezetting door nazi-Duitsland. Om stil te staan bij onze vrijheid hangt de vlag de hele dag in top.

4 mei: Dodenherdenking

In het hele land vinden woensdagavond herdenkingen plaats. Om 20.00 uur is iedereen twee minuten stil. Het thema van de herdenking is Vrijheid in verbondenheid.

De Nationale Dodenherdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam. Iedereen is weer welkom om die bij te wonen. Tijdens de laatste twee edities waren naast de koning en koningin slechts weinig mensen bij de ceremonie aanwezig.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over 4 en 5 mei.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn er woensdagavond weer bij. Het koningspaar legt namens de hele Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Daarna volgen de overige kransleggingen en houdt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een toespraak.

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam is er een herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Presentator en historicus Hans Goedkoop zal daar de 4 mei-voordracht houden. De NOS zendt alles vanaf 18.45 uur uit op NPO1.

De afgelopen twee jaar was er geen publiek aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. De afgelopen twee jaar was er geen publiek aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Foto: ANP

Veel Nederlanders zullen ervoor kiezen om een herdenking in de buurt bij te wonen. Bekijk op deze kaart waar en wanneer een ceremonie bij jou in de buurt plaatsvindt.

Bijzondere dodenherdenkingen vinden onder meer plaats op of bij:

De Waalsdorpervlakte in Den Haag

Het Nationaal Ereveld in Loenen

Het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen

Het Nationaal Monument in Kamp Vught

Het Nationaal Monument in Kamp Westerbork

Het Internationaal Homomonument in Den Haag

Het Homomonument in Amsterdam

Verder heb je eerder op de dag:

De Nationale Kinderherdenking in Madurodam (om 19.15 uur).

De herdenking bij de Erelijst van Gevallenen in de tijdelijke Tweede Kamer (om 11.00 uur).

Leden van het Erepeloton Waalsdorp luiden tijdens de herdenking op de Waaldorpervlakte altijd de Bourdonklok. Leden van het Erepeloton Waalsdorp luiden tijdens de herdenking op de Waaldorpervlakte altijd de Bourdonklok. Foto: ANP

5 mei: Bevrijdingsdag

Noord-Brabant is donderdag de gastprovincie voor de nationale viering van Bevrijdingsdag. Enkele bekende Nederlandse artiesten treden deze dag op als zogeheten ambassadeurs van de vrijheid. Dit zijn:

Duncan Laurence

Suzan & Freek

Fresku

Rapper Donnie

Duncan Laurence haalt om middernacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengt dit naar Den Bosch.

Overdag houdt drager van de Militaire Willems-Orde Gijs Tuinman in Oss de 5 mei-lezing. Premier Mark Rutte is hierbij onder anderen aanwezig. Daarna gaat Rutte naar Den Bosch om daar om 13.30 uur samen met Duncan Laurence het bevrijdingsvuur te ontsteken. Dit is het startsein voor de veertien bevrijdingsfestivals in Nederland.

De festivals vinden plaats in:

Almere

Amsterdam

Assen

Den Bosch

Den Haag

Groningen

Haarlem

Leeuwarden

Roermond

Rotterdam

Utrecht

Vlissingen

Wageningen

Zwolle

In 2019 ontstak Rutte het bevrijdingsvuur in Almere. In 2019 ontstak Rutte het bevrijdingsvuur in Almere. Foto: ANP

Dit jaar kunnen feestvierders weer fysiek bij de festivals aanwezig zijn. De afgelopen twee edities vonden de festivals alleen online plaats. De festivals trekken volgens de organisatie jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.

In totaal zijn er zo'n tweehonderd verschillende muzikale optredens. Ook zijn er ruim honderd inhoudelijke programma's, waarbij diverse onderwijsinstellingen zijn betrokken, en vinden er vrijheidscolleges en vrijheidsmaaltijden plaats.

Bij het bevrijdingsfestival in Groningen moeten mensen vanaf twaalf jaar 5 euro entreegeld betalen. Dat is een proef waarmee Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar begint. Als reden noemt de organisatie "de snel stijgende prijzen", waardoor het "lastig is de begroting rond te krijgen". De overige festivals zijn nog gewoon gratis.

In Wageningen keert op 5 mei na twee jaar het bevrijdingsdefilé terug. Traditioneel worden de inmiddels hoogbejaarde mannen die in de Tweede Wereldoorlog meevochten tijdens de bevrijding van Nederland rondgereden in oude legervoertuigen.

Tijdens het bevrijdingsdefilé in Wageningen worden oorlogsveteranen rondgereden in oude legervoertuigen. Tijdens het bevrijdingsdefilé in Wageningen worden oorlogsveteranen rondgereden in oude legervoertuigen. Foto: ANP

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn meerdere andere regionale parades met legervoertuigen doorgestreept.

De Drenthe Liberty Tour rondom Westerbork en de Fryske Oranje Tocht gaan bijvoorbeeld niet door.

Operation Faust, de herdenking van de voedseltransporten naar bezet West-Nederland, gaat wel door.

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) gaat de achtergrond van het Bevrijdingsdefilé in Wageningen op 5 mei vooraf uitleggen aan Oekraïense vluchtelingen die in de omgeving verblijven.

Bevrijdingsdag eindigt met het traditionele concert op de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Onder meer Anita Meyer, Merijn van Haren en Fresku treden op. Veel onderdelen van de landelijke vieringen zijn op televisie te zien.