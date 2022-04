Het is dinsdag 77 jaar geleden dat Kamp Westerbork werd bevrijd. Nog eens in de vijf jaar is er een publieke herdenking. Vanwege de pandemie was er de afgelopen twee jaar geen herdenking, maar dit jaar wel. Maar wat gebeurde er eigenlijk in het kamp, dat het 'voorportaal van de hel' werd genoemd?

Westerbork begon als opvangkamp voor Joodse vluchtelingen. Het kamp werd in 1939 door de Nederlandse regering gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp. Hier werden Joodse vluchtelingen opgevangen die uit Duitsland en Oostenrijk waren gevlucht vanwege de opkomst van Adolf Hitler en de toenemende Jodenhaat.

Tot die tijd werden de vluchtelingen verspreid over het land opgevangen. Aanvankelijk zou het kamp bij Elspeet worden gebouwd, maar deze plannen stuitten op weerstand van de lokale bevolking en de ANWB, die vreesde dat vakantiegangers niet meer naar de Veluwe zouden komen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het kamp over. Vanaf juli 1942 functioneerde Westerbork als doorgangskamp voor Joden en verzetsstrijders die naar Duitsland werden gedeporteerd. De nazi's maakten handig gebruik van de al bestaande structuur van het voormalige vluchtelingenkamp.

Westerbork was de plek waar tussen juni 1942 en september 1944 ruim 100.000 Joden, Roma, Sinti en verzetsstrijders aan hun transport naar Duitsland begonnen. Zij dachten veelal dat ze naar werkkampen in Duitsland werden gevoerd. Westerbork was nadrukkelijk een doorvoerkamp, dus de meeste mensen verbleven er maar een paar dagen tot het wekelijkse transport zich aandiende.

In totaal gingen 103 transporten van Westerbork naar het oosten. De meeste treinen vertrokken naar Auschwitz. Verder gingen er veel ritten naar Bergen-Belsen en Sobibór (waar relatief veel Nederlanders terechtkwamen).

De leefomstandigheden in het kamp waren relatief goed. De kampleiding bestond voor een groot deel uit Duitse Joden, de alte Lagerinsassen. Zij waren - voorlopig - vrijgesteld van transport. Deze Joden leerden in de loop van de tijd meer over het ware lot van de mensen die wel werden doorgevoerd naar Duitsland, maar zwegen veelal uit angst voor hun eigen leven. Van de 107.000 Joden die uit Nederland werden gedeporteerd, keerden er na de oorlog slechts 5.000 terug naar Nederland.

Er waren relatief weinig SS'ers in het kamp aanwezig: gemiddeld tussen de twintig en dertig. De leefomstandigheden in het kamp waren relatief goed. De nazi's wilden de aanwezigen gunstig stemmen om te voorkomen dat er paniek uitbrak. Gezinnen bleven bij elkaar, er kwamen weinig mishandelingen voor en er was relatief genoeg eten. Er was zelfs een theater, waar met regelmaat voorstellingen werden gespeeld.

De laatste trein van Westerbork naar het oosten vertrok op 3 september 1944. Tot de Joden die toen op transport gingen, behoorden onder anderen Anne Frank en haar familie die op 8 augustus in Westerbork waren aangekomen.

Toen het kamp in april 1945 werd bevrijd, zaten er nog zo'n 850 mensen vast in Westerbork. Tussen september en april overheerste de angst dat zij toch nog naar de concentratiekampen in Duitsland zouden worden gedeporteerd.

Westerbork kreeg na de bevrijding in mei 1945 een nieuwe functie: er werden NSB'ers en collaborateurs vastgezet. Duizenden gearresteerde NSB'ers en andere van collaboratie verdachte Nederlanders zaten er in afwachting van hun proces. Als bewakers werden veelal Joden aangesteld die nog vastzaten in het kamp toen de Canadezen kwamen.

Dit betekende dat de - vaak getraumatiseerde - Joden tegenover de mensen kwamen te staan die mede verantwoordelijk waren geweest voor het oppakken en wegvoeren van hun familieleden. Voor zover bekend deed zich na de oorlog nergens ter wereld zo'n situatie voor. Uit recent onderzoek is gebleken dat ook dit tot flinke misstanden leidde, zoals mishandelingen, vernederingen en verkrachtingen.

Voordat Westerbork een herinneringscentrum werd, was het nog enige tijd een repatriëringskamp. Begin jaren vijftig vonden Indische Nederlanders en gedemobiliseerde KNIL-militairen - die in Nederlands-Indië hadden gevochten - er tijdelijk onderdak na hun terugkeer naar Nederland. De KNIL-militairen waren veelal van Molukse komaf.

In de jaren zestig werd een deel van de barakken op het terrein verkocht, veelal aan boeren. In 1968 werden op het terrein schotels van de Radiosterrenwacht in Westerbork geplaatst. Dit ging gepaard met de sloop van een groot deel van resterende barakken. Het verkeer en rumoer in het gebied zou het ruimteonderzoek kunnen verstoren.

De enige gebouwen uit de oorlog die nog resteren, zijn de commandantswoning en de aardappelkelder. Deze zijn inmiddels tot rijksmonument verklaard en mogen dus niet worden afgebroken. Sinds 2014 is Westerbork ook Europees erfgoed.