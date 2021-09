De Waalsdorpervlakte en het zogeheten Oranjehotel worden zaterdag officieel uitgeroepen tot Rijksmonument, meldt Omroep West. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) had eerder al bekendgemaakt dat beide locaties bewaard moeten blijven om de herinnering aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Het Oranjehotel is de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis waar tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 Nederlanders werden verhoord en berecht door de Duitse bezetter. Het cellencomplex werd de afgelopen jaren gerestaureerd.

Onder anderen Erik Hazelhoff Roelfzema, bekend als de 'Soldaat van Oranje', heeft hier vastgezeten. Sinds 2019 bevindt zich in de gevangenis een herinneringscentrum.

Op de Waalsdorpervlakte, in de duinen bij Wassenaar, werden in de oorlog honderden verzetsmensen gefusilleerd. De doden werden in het zand begraven. Na de oorlog werden de gedode verzetsstrijders herbegraven op het Ereveld Loenen. Op de vlakte vindt elk jaar op 4 mei een van de grootste dodenherdenkingen plaats.

Van Engelshoven schreef in 2019 in een brief aan de Tweede Kamer dat plaatsen die herinneren aan het verzet nog te weinig worden beschermd.