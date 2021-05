Woensdag vieren we dat ons land 76 jaar geleden is bevrijd van de Duitse bezetting. Vanwege de coronamaatregelen wordt Bevrijdingsdag ook dit jaar grotendeels online en vanuit huis gevierd. Dit staat allemaal te gebeuren.

De Nationale Viering van Bevrijdingsdag begint dit jaar in het Kunstmuseum Den Haag. Vanuit deze locatie wordt rechtstreeks contact gelegd met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die vanwege de coronamaatregelen vanuit Berlijn de 5 mei-lezing geeft. De toespraak is live te zien bij de NOS.

De twaalfjarige Mily Al Azzazi houdt daarna de 5 mei-kinderlezing. Ook gaan studenten en demissionair premier Mark Rutte met Merkel in gesprek over vrijheid. Aansluitend ontsteekt Rutte om 13.00 uur het Bevrijdingsvuur. Dit is het startsein voor alle (online) activiteiten op 5 mei.

Het traditionele Bevrijdingsdefilé bij Hotel de Wereld in Wageningen gaat vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar niet door.

Bevrijdingsfestivals online en zonder publiek

De Bevrijdingsfestivals zijn dit jaar volledig online. Op bevrijdingsfestivals.nl zijn meer dan tweehonderd optredens en activiteiten te zien. Artiesten Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij verbinden de festivals via een livestream vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen.

Net als vorig jaar is het 5 mei-concert op de Amstel voor het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afgelast. Ter vervanging verzorgt de NOS in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook nu een muzikale uitzending vanuit Carré. Het concert is vanaf 20.35 uur rechtstreeks te zien op NPO1.