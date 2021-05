Bij de Erelijst van Gevallenen in de Tweede Kamer zijn dinsdag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legden een krans bij het monument in het parlementsgebouw. Premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis deden hetzelfde namens het demissionaire kabinet.

Ook scholieren en de directeur van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag legden een krans. Enkele scholieren droegen een gedicht voor. Net als vorig jaar was er vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig bij de herdenking.

"Hier, in de Tweede Kamer, hebben we het voorrecht dat we álle Nederlanders, hoe verschillend ook, in zijn geheel en in alle vrijheid mogen vertegenwoordigen", zei Bergkamp onder meer in haar toespraak.

Bergkamp stond ook stil bij het gezin Polak, een Joodse familie die in de oorlog gescheiden van elkaar moest onderduiken. Alle leden van het gezin overleefden de oorlog. Daniëlle, de dochter van een van de zussen uit het gezin, "is al meer dan 25 jaar mijn beste vriendin", vertelde Bergkamp.

Daniëlle kreeg van haar moeder Eef "wijze lessen" mee. "'Kom altijd voor jezelf op'. En 'blijf altijd zélf nadenken'. Gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zit in haar DNA. Dat bindt ons", aldus Bergkamp.