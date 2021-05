Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn lang niet de enige momenten waarop Nederlandse burgers, bedrijven en overheidsinstellingen de vlag uithangen. Wat zijn precies de regels?

Allereerst: als jij dat graag wil, mag je als burger of bedrijf altijd de vlag uithangen. Het hele jaar door. Halfstok of in top. Op de verjaardag van de koning of je eigen verjaardag. Het is nooit verboden en je kunt geen boete krijgen. Wel zijn er een paar richtlijnen:

Zo hoort je vlag erbij te hangen (volgens de Rijksoverheid) De vlag mag nooit de grond raken.

Je mag het verkeer er niet mee hinderen.

Het is niet de bedoeling om de vlag tussen zonsondergang en zonsopgang te laten hangen.

Maar wil je dat wel graag, zorg dan dat de vlag verlicht is, zodat de kleuren goed te zien zijn.

Hoewel burgers en bedrijven het hele jaar mogen vlaggen, doet de overheid het zelf slechts een aantal keer. Rijksgebouwen, provincies, gemeenten en waterschappen houden zich aan de zogeheten vlaginstructie. Burgers, bedrijven en organisaties mogen deze instructie opvolgen (en doen dat vaak ook), maar ook hun eigen plan trekken.

Volgens de vlaginstructie gaat alleen op deze dagen de vlag uit: 31 januari: verjaardag van prinses Beatrix

27 april: Koningsdag (verjaardag koning Willem-Alexander)

4 mei: Dodenherdenking (vlag halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang, al roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei mensen op dat al eerder te doen)

5 mei: Bevrijdingsdag

17 mei: verjaardag koningin Máxima

Laatste zaterdag in juni: Veteranendag

15 augustus: formeel einde Tweede Wereldoorlog

Derde dinsdag van september: Prinsjesdag (maar vlaggen gebeurt dan alleen in Den Haag)

7 december: verjaardag prinses Amalia

15 december: Koninkrijksdag

Als zo'n datum op zondag valt of op een erkende christelijke feestdag, dan gaat de vlag pas de dag erna uit.

De Rijksoverheid maakt binnen bovenstaande lijst nog verschil tussen 'uitgebreid vlaggen' en 'beperkt vlaggen'. Op de meeste dagen wordt 'uitgebreid gevlagd' en gaat op alle Rijksoverheidsgebouwen de vlag uit. Maar op de verjaardagen van Amalia, Máxima en Beatrix en op Koninkrijksdag geldt 'beperkt vlaggen'. Dan gebeurt dat slechts bij een aantal gebouwen, vooral op en rond het Binnenhof.

Soms is er een uitzondering op bovenstaande data: een bijzondere vlaginstructie. Als bijvoorbeeld Beatrix komt te overlijden, of Amalia gaat trouwen of een kind krijgt, kan er eenmalig een extra datum aan de vlaginstructie worden toegevoegd.

Bij officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden gaat de vlag ook uit, maar alleen in de plaatsen die hij of zij bezoekt.

En die wimpel dan? Die mag je (volgens de vlaginstructie) maar een paar keer per jaar van zolder halen. Alleen op de verjaardagen van Willem-Alexander, Máxima, Amalia en Beatrix wordt de wimpel bij de vlag gehesen.