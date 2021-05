Nederland herdenkt dinsdagavond (4 mei) de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Woensdag (5 mei) vieren we dat het 76 jaar geleden is dat ons land bevrijd is van de Duitse bezetting. Vanwege de coronamaatregelen vindt het herdenken en vieren ook dit jaar weer grotendeels online en vanuit huis plaats. Dit staat allemaal te gebeuren:

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagavond aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan. Wel is een kleine groep van sprekers, muzikanten en kransleggers uitgenodigd. Zij vertegenwoordigen verschillende groepen oorlogsslachtoffers en nabestaanden.

Jurist en auteur Roxane van Iperen zal de voordracht houden bij de Nationale Herdenking. Zij nam in februari het stokje over van schrijver Abdelkader Benali, die zich enkele weken daarvoor had teruggetrokken na de discussie die was ontstaan over eerdere controversiële uitspraken van hem. Ook cabaretier André van Duin zal op de Dam een toespraak houden.

De herdenking en de twee minuten stilte om 20.00 uur zijn rechtstreeks te volgen op NPO1. Op die zender is voorafgaand ook de Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien.

Mensen opgeroepen thuis te herdenken

RTL 4 zendt weer de dodenherdenking vanaf de Waalsdorpervlakte in Wassenaar uit. De herdenkingslocatie in duingebied Meijendel blijft ook dit jaar gesloten voor publiek. Wel vindt een besloten ceremonie plaats. Zo zal de Bourdonklok niet zoals gewoonlijk door drie, maar door twee personen aan weerszijden worden geluid.

De meeste Nederlandse gemeenten organiseren eigen lokale herdenkingen. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze veelal in afgeslankte vorm plaats. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept mensen op thuis te herdenken. Wel kunnen gedurende de dag bloemen worden gelegd bij een van de vierduizend oorlogsmonumenten in het land. Dit kan ook online via 4en5mei.nl.

Net als vorig jaar mogen Nederlanders de vlag de hele dag (van zonsopgang tot zonsondergang) halfstok hangen.

Merkel houdt 5 mei-lezing

De Nationale Viering van Bevrijdingsdag begint dit jaar in het Kunstmuseum Den Haag. Vanuit deze locatie wordt rechtstreeks contact gelegd met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, die vanwege de coronamaatregelen vanuit Berlijn de 5 mei-lezing geeft. De toespraak is live te zien bij de NOS.

De twaalfjarige Mily Al Azzazi houdt daarna de 5 mei-kinderlezing. Ook gaan studenten samen met de aanwezige demissionair premier Mark Rutte in gesprek met Merkel over vrijheid. Aansluitend ontsteekt Rutte om 13.00 uur het Bevrijdingsvuur. Dit is het startsein voor alle (online) activiteiten op 5 mei.

Het traditionele Bevrijdingsdefilé bij Hotel de Wereld in Wageningen gaat vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar niet door.

Bevrijdingsfestivals online en zonder publiek

De Bevrijdingsfestivals zijn dit jaar volledig online. Op bevrijdingsfestivals.nl zijn meer dan tweehonderd optredens en activiteiten te zien. Artiesten Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij verbinden de festivals via een livestream vanaf vliegbasis Gilze-Rijen.

Net als vorig jaar is het jaarlijkse Bevrijdingsconcert op het water voor het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afgelast. Ter vervanging maakt de NOS in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook nu een muziekuitzending vanuit Carré. Het concert is vanaf 20.35 uur rechtstreeks te zien op NPO1.