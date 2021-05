Na een veelgeprezen eerste reeks van Het videodagboek van Anne Frank, waarin het meisje via vlogs verslag doet van haar leven in het bezette Nederland, heeft de NTR samen met Every Media een tweede reeks van de serie gemaakt. De veertienjarige Luna Cruz Perez speelt de hoofdrol en wil laten zien hoe Anne Frank echt was, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"In veel andere films gaat het over de liefde tussen Anne en Peter, maar er wordt niet vaak gefocust op Anne zelf", zegt de actrice. "Ik vind het belangrijk om dat te laten zien."

In het tweede seizoen wordt verteld wat er met Anne gebeurde na haar arrestatie op 4 augustus 1944 - het punt waar Het Achterhuis (de boekversie van Franks dagboek) ophoudt. Omdat veel kijkers wilden weten wat er daarna met Anne gebeurde, is besloten om dat in een vervolg te laten zien.

Anne vertelt in de drie nieuwe afleveringen over haar laatste maanden in de kampen en de reis daarnaartoe. Op basis van bronnen en getuigenverklaringen is dit het verhaal zoals Anne dat verteld zou kunnen hebben. Deze afleveringen zijn gebaseerd op het boek Na het Achterhuis van Bas von Benda-Beckmann en kwamen tot stand met hulp van de Anne Frank Stichting.

"Het wordt verteld vanuit het perspectief van Anne. Ze vertelt over haar reis naar Auschwitz en Bergen-Belsen (waar Anne in maart 1945 uiteindelijk overleed, red.). Je ziet Anne in de serie niet echt in het kamp, maar ze heeft wel veel vlogscènes waarin ze vertelt wat er is gebeurd."

Het leven van Anne Frank in het kort Anne Frank werd op 12 juni 1929 geboren in Frankfurt am Main als tweede dochter van Otto en Edith Frank.

In 1933 verhuisde het gezin naar Amsterdam omdat er door de nazi's in Duitsland steeds meer anti-Joodse maatregelen werden genomen.

Op 6 juli 1942 dook de familie onder in Het Achterhuis, nadat oudere zus Margot een oproep had gekregen om in Duitsland 'te gaan werken'.

Het gezin Van Pels en de Joodse tandarts Fritz Pfeffer voegden zich later bij hen.

Na ruim twee jaar werden de bewoners van Het Achterhuis ontdekt en werden ze gedeporteerd. Alleen Otto Frank overleefde de Holocaust.

Het dagboek dat Anne al die tijd bijhield, werd bewaard door helpster Miep Gies en uitgegeven door Otto Frank. Er zijn al ruim 30 miljoen exemplaren van Het Achterhuis verkocht, dat werd vertaald in meer dan zeventig talen.

'Sfeer op set was luchtig'

Geen lichte materie dus, maar daar heeft de Cruz Perez weinig moeite mee. "Het was heftig om te doen en om over te praten, dat wel", zegt ze. "Maar ik nam het niet mee naar huis. Het lukte me wel om dat thuis van me af te schudden. Begeleiding hierin had ik dus niet nodig."

Het hielp ook dat de sfeer op de set erg luchtig was. "Juist omdat het zo zwaar is, probeerden we iets leuks van de sfeer te maken, dat het niet alleen maar zielig en somber is. Het was altijd enorm gezellig met de cast en crew."

De jonge actrice werd ruim twee jaar geleden gevraagd om auditie te doen voor de serie. "Ze zeiden er toen nog niet bij dat het voor de rol van Anne was, alleen dat het om een Joods meisje ging. Een halve week later wist ik dat ik de rol kreeg. Toen ik hoorde dat het om Anne ging, was ik wel in shock, maar ik vond het wel heel leuk. Ik was er niet echt mee bezig dat ik iemand zou spelen die wereldwijd zo bekend is. Ik had alleen maar heel veel zin om te acteren."

Haar eerste grotere rol was geen misser. De eerste reeks van de serie won meerdere Lovie Awards (Europese internetprijzen) en ook de actrice werd bedolven onder de positieve berichten. Andere rollen wil Cruz Perez dan ook graag spelen. "Sowieso wil ik iets doen in de filmwereld, of dat nou acteren of regisseren is. Een bepaald soort rol heb ik niet op het oog, maar een comedyserie lijkt me wel heel cool."

De laatste afleveringen van Het videodagboek van Anne Frank zijn te zien op zondag 9 en 16 mei om 18.40 uur bij de NTR op NPO Zapp.