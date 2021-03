Wageningen vreest dat na tientallen jaren het Bevrijdingsdefilé met de militaire optocht op 5 mei verdwijnt. Volgens het college van burgemeester en wethouders wil Defensie er niet meer aan meewerken, meldt Omroep Gelderland dinsdag. De gemeenteraad wil dit voorkomen en roept de krijgsmacht op niet de stekker eruit te trekken.

Wethouder Leo Bosland stelde maandagavond tijdens de raadsvergadering dat Defensie niet meer haar medewerking aan het defilé wil verlenen. Het gaat niet alleen om de praktische ondersteuning voor het militaire defilé, maar ook om een flinke financiële bijdrage aan het geheel.

De gemeente erkent dat de kosten hoog zijn en dat er steeds minder veteranen leven die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt. Maar volgens Omroep Gelderland wil zowel de raad als het college de traditie niet zomaar afschaffen.

"Wat de gemeente en Wageningen 45 willen blijven doen, is een nationale herdenking op 5 mei waarin veteranen herdacht, bedankt en geëerd worden", aldus wethouder Bosland. Hij stelt wel dat het, zeker als Defensie de medewerking definitief intrekt, een andere vorm moet krijgen. De militaire optocht zal in dat geval verdwijnen.

'Herdenking legt verbinding tussen heden en verleden'

De gemeenteraad wil dat Wageningen gaat proberen om Defensie ervan te overtuigen het defilé niet te torpederen. "Het defilé maakt onlosmakelijk deel uit van de viering", aldus raadslid Rien Bor van de Stadspartij. Het CDA vindt dat "met het defilé een verbinding gelegd wordt met het verleden en de huidige tijd".

De herdenking op 5 mei gaat dit jaar sowieso niet door vanwege de coronacrisis. In het verleden nam prins Bernhard het defilé af. Na zijn dood in 2004 werd besloten het Veteranendefilé te wijzigen in het Bevrijdingsdefilé.

Het ministerie van Defensie was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.